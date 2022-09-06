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Кино и сериалы

Илон Маск о новом сериале по Властелину колец: Толкин переворачивается в гробу

6 сентября 2022, 11:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск раскритиковал новый сериал от Amazon Властелин колец: Кольца власти. Миллиардер заявил, что автор книг по вселенной  Дж.Р.Р. Толкин переворачивается в гробу

Об этом глава Tesla сообщил в Twitter, где и прокомментировал свою позицию.

— Почти каждый персонаж мужского пола на данный момент является трусом, придурком или и тем, и другим. Пока только Галадриэль смелая, умная и милая, — добавил Маск.

Эльфийка Галадриэль, которую играет валлийская актриса Морфидд Кларк, является главным героем сериала, действия в котором происходят за тысячи лет до событий Хоббита и трилогии Властелин колец.

Впрочем, такая критика от Маска очевидна — миллиардер уже давно враждует с Джеффом Безосом, который владеет Amazon. Известно, что корпорация потратила на фильм миллионы долларов, но работу оценили далеко не все. Пока рано подводить итоги сериала, ведь доступ предоставили только к первым двум эпизодам из восьми.

После выхода первых серий, критики высоко оценили Властелин колец: Кольца власти — сюжет довольно интересный, но больше всего заметны качественные спецэффекты, на которые компания Amazon не пожалела денег.

Однако зрители просто разгромили картину — на агрегаторе Metacritic красуется оценка в 1.9 из 10. Фанатам вселенной не понравились персонажи, а также затянутый сюжет — первую серию посвятили истории мира, чтобы дальше не возникало лишних вопросов.

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Amazon Илон Маск Властелин колец
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