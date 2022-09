Илон Маск раскритиковал новый сериал от Amazon Властелин колец: Кольца власти. Миллиардер заявил, что автор книг по вселенной Дж.Р.Р. Толкин переворачивается в гробу.

Об этом глава Tesla сообщил в Twitter, где и прокомментировал свою позицию.

Tolkien is turning in his grave

