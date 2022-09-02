2 сентября в онлайн-кинотеатре Prime Video вышли первые два эпизода серила Властелин колец: Кольца власти по книгам Толкина. Правда, картина получила неоднозначные отзывы — на агрегаторе Metacritic 37 критиков оценили работу в 71 балл из 100, а вот пользователи обвалили оценку до 2,1 из 10.

Обзор иностранных СМИ на премьеру серила Властелин колец: Кольца власти — далее в материале.

Сейчас смотрят

Британское авторитетное издание The Telegraph задалось вопросом, стоит ли сериал тех $250 млн, которые в него вложили.

Сериал раскритиковали за растянутый сюжет — только спустя 2 часа речь зашла за Кольца власти, ради которых и создавался этот проект. До этого зрителя знакомили с происходящем и с миром, в котором все происходит.

Также критикам не понравилось, что Саурон не спешит появляться на экранах, хотя это одна из ключевых персон. Харфуты, персонажи сериала, получили ирландский акцент, который далеко не всем понравится.

Американский журнал Rolling Stones о музыке и поп-культуре более подробно раскрыл свое мнение о сериале.

— Они не пытались снять какой-то блокбастер, а свою собственную фантастическую эпопею, основанную на одном из самых больших влияний на сагу Мартина Песнь Льда и Пламени. Первые два эпизода Кольца власти наполнены сногсшибательными визуальными эффектами, несколькими ярко нарисованными персонажами.

Издание добавило, что история была бы пустой без убедительных героев.

— Два эпизода — это небольшой размер выборки, и уровень возбуждения шоу гораздо больше зависит от зрелища, чем от историй, — заявили в Rolling Stones.

Издание Variety сделало акцент на атмосфере — Властелин колец: Кольца власти точно вписываются во вселенную Хоббитов и оригинальных частей.

— На визуальные эффекты режиссеры явно не скупились — компьютерная графика выглядит эффектно.

Правда, история может показаться очень сжатой — не всем фанатам такое повествование может прийти по душе. Учитывая такое количество персонажей, впихнуть историю в 8 эпизодов практически нереально.

— Первые два эпизода удивительно лаконичны и убедительны в своем вступлении. Можно легко сказать, что Amazon бросивший все свои средства на этот проект, — заявили в Variety.

Также издание Vanity Fair сделало небольшой обзор на сериал о Средиземье.

— Самое шокирующее и воодушевляющее в первых двух эпизодах — это то, что сериал действительно похож на Властелина колец. Сериал умудряется передать мистическую поэзию этой конкретной вселенной. Пока неясно, сможет ли шоу поддерживать эту искру после первых двух частей, но на данный момент, проект сделал почти невозможное.

Сериал также хвалят за дорогие эффекты, и они очень заметны на экране — от деталей на лохмотьях Харфута до снежного тролля, который выскакивает в ярости против героев шоу.

The Hollywood Reporter раскритиковал сериал за цикличность истории — зрителям предлагают тот же сюжет, что и в оригинальной трилогии, но в другом временном отрезке. Также зрителям может не понравится длительные диалоги — они заставляют скучать, если кто-то из персонажей говорит больше минуты за раз.