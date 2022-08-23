Новый сериал Дом Дракона и приквел Игры Престолов побил рекорд 2022 года по количеству просмотров в момент выхода. Сериал от HBO в день выхода 22 августа привлек 2,6 млн американских зрителей.

Аналитическая компания Samba TV выяснила, что показатели Дома Дракона стали наивысшими в 2022 году среди премьер по кабельному и на стриминговых платформах. Предыдущий рекорд был за вторым сезоном сериала Эйфория — тогда удалось привлечь 2,4 млн человек в день премьеры.

Даже долгожданный и успешный четвертый сезон Очень странные дела остался далеко позади — Дом Дракона опередил детище Netflix более чем в 2 раза.

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Известно, что реальные показатели нового сериала по вселенной Игры Престолов еще выше — аналитики не учли просмотры с мобильных устройств, и многие предпочитают смотреть кино по дороге домой или в другом удобном месте.

Напомним, что релиз сериала состоялся 22 августа — в сети уже опубликовал расписание выхода серий Дома Дракона. Так, продолжение стоит ждать 28 августа, а после — 4 сентября. Всего сериал насчитывает 8 эпизодов, и это явно не конец истории.

Сам сюжет расскажет происходящее за 200 лет до событий Игры Престолов. В центре сюжета — расцвет и упадок династии Таргариенов, кровопролитная гражданская война между наследниками короля Визериса.