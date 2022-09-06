Ілон Маск розкритикував новий серіал від Amazon Володар Перснів: Персні влади. Мільярдер заявив, що автор книг зі всесвіту Дж.Р.Р. Толкін перевертається у труні.

Про це глава Tesla повідомив у Twitter, де прокоментував свою позицію.

– Майже кожен персонаж чоловічої статі на даний момент є боягузом, дурнем або і тим, і іншим. Поки що Галадріель смілива, розумна і мила, – додав Маск.

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Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Ельфійка Галадріель, яку грає валлійська актриса Морфідд Кларк, є головним героєм серіалу, дії в якому відбуваються за тисячі років до подій Гобіта та трилогії Володар Перснів.

Втім, така критика від Маска очевидна – мільярдер уже давно ворогує з Джеффом Безосом, який володіє Amazon. Відомо, що корпорація витратила на фільм мільйони доларів, але оцінили роботу далеко не всі. Поки що рано підбивати підсумки серіалу, адже доступ надали лише до перших двох епізодів із восьми.

Після виходу перших серій критики високо оцінили Володар перснів: Персні влади – сюжет досить цікавий, але найбільше помітні якісні спецефекти, на які компанія Amazon не пошкодувала грошей.

Однак глядачі просто розгромили картину – на агрегаторі Metacritic красується оцінка в 1.9 із 10. Фанатам всесвіту не сподобалися персонажі, а також затягнутий сюжет – першу серію присвятили історії світу, щоби далі не виникало зайвих питань.