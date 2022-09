Ілон Маск розкритикував новий серіал від Amazon Володар Перснів: Персні влади. Мільярдер заявив, що автор книг зі всесвіту Дж.Р.Р. Толкін перевертається у труні.

Про це глава Tesla повідомив у Twitter, де прокоментував свою позицію.

– Майже кожен персонаж чоловічої статі на даний момент є боягузом, дурнем або і тим, і іншим. Поки що Галадріель смілива, розумна і мила, – додав Маск.

Tolkien is turning in his grave

