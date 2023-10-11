Американський мільярдер Ілон Маск погрожував спалити офіс студії Warner Bros., якщо творці Аквамена 2 ухвалять рішення про звільнення акторки Ембер Герд.

Як повідомляє Variety, творці картини хотіли звільнити акторку просто в процесі зйомок і повністю вирізати вже готові сцени з нею.

За словами джерел у студії, таке рішення ухвалили через те, що Герд погано виглядала в кадрі з виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа.

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Коли про можливе звільнення акторки дізнався Ілон Маск, він надіслав через своїх адвокатів листа до Warner Bros. Бізнесмен буквально погрожував спалити офіс студії дотла.

Під тиском команда вирішила дозняти фільм з акторкою, хоч і скоротити кількість сцен з нею.

Нещодавно ми повідомляли, що Ембер Герд засвітилася в першому офіційному трейлері стрічки Аквамен і загублене королівство (Aquaman and the Lost Kingdom).

Прем’єра фільму запланована на 20 грудня 2023 року.