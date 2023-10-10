Илон Маск тайно подал в суд на свою бывшую Граймс — все из-за родительских прав на их трех общих детей. Примечательно, что это случилось до того, как певица подала в суд на миллиардера.

Так, в иске от Илона сообщается, что глава Tesla требует признать себя законным родителем X Æ A-Xii, Tau Techno Mechanicus и Exa Dark Sideræl.

Миллиардер утверждает, что он заботился и контролировал каждого ребенка с момента его рождения. Как доказательство — дети проживали в Техасе, где Илон обитает уже шесть месяцев подряд.

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В добавок к этому Маск обвиняет Граймс в попытке обойти юрисдикцию Техаса — она объявила себя нерезидентом штата, хоть и жила вместе с миллиардером там несколько месяцев.

Маск добавил, что хочет договориться со своей бывшей возлюбленной касательно опеки и времяпроведения с общими детьми.

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Впрочем, далеко не все решения миллиардера правильные. К примеру, Маска раскритиковали за мем с Зеленским. Главе Tesla напомнили, что он подыгрывает прокремлевской пропаганде, и изобразили российским военным.