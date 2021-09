Глава Tesla Илон Маск показал своего нового щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. После публикации фото, стоимость отдельных криптовалют резко возросла. Фото нового члена семьи Маск показал в Twitter.

О своем желании завести четырехлапого питомца основатель SpaceX сообщал еще в июне, рассказав о его будущей кличке. Учитывая влияние Маска на курсы криптовалют, энтузиасты быстро создали токены в честь сиба-ину миллиардера — Floki Inu и Shiba Floki.

Первая фотография щенка внезапно перевернула рынок криптовалют — цена на монету Floki Inu выросла почти на 140%, а токен Shiba Floki подскочил на целых 1309%. Конечно, со временем их цена снизится, но подобное влияние Маска поражает до сих пор.

Новому члену семьи только предстоит освоиться. По словам Илона Маска, Флоки стоит подружиться со второй собакой миллиардера по кличке Марвин.

They are … not yet friends

