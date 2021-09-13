Глава Tesla Илон Маск показал своего нового щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. После публикации фото, стоимость отдельных криптовалют резко возросла. Фото нового члена семьи Маск показал в Twitter.

О своем желании завести четырехлапого питомца основатель SpaceX сообщал еще в июне, рассказав о его будущей кличке. Учитывая влияние Маска на курсы криптовалют, энтузиасты быстро создали токены в честь сиба-ину миллиардера — Floki Inu и Shiba Floki.

Первая фотография щенка внезапно перевернула рынок криптовалют — цена на монету Floki Inu выросла почти на 140%, а токен Shiba Floki подскочил на целых 1309%. Конечно, со временем их цена снизится, но подобное влияние Маска поражает до сих пор.

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Новому члену семьи только предстоит освоиться. По словам Илона Маска, Флоки стоит подружиться со второй собакой миллиардера по кличке Марвин.

They are … not yet friends — Name (@elonmusk) September 12, 2021

Марвин Марсианин появился в семье инженера в 2016 году, где его и назвали в честь героя мультфильма Looney Tunes за маленький рост и светлый окрас лапок, напоминающий белые перчатки мультяшного марсианина.

Слова главы Tesla могут как помочь, так и навредить. Недавно Илон Маск высмеял главу Amazon за идею награждения ученых за исследование старения. Он также напомнил Джеффу Безосу о судебном иске, который был подан на SpaceX. NASA заключило контракт на будущий посадочный модуль на Луну со SpaceX Маска вместо Blue Origin, и Безос подал на SpaceX в суд.