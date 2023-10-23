Дизайнер Вера Вонг похожа на человека, который победил время и нашел источник вечной молодости. При этом 74-летняя икона фэшн-индустрии не отказывает себе в простых радостях жизни, вроде картошки фри или коктейля.

— Конечно, я ем фастфуд. Я могу заказывать его каждый день в течение двух недель, потом меняю, — поделилась Вонг.

И это не единственная слабость знаменитости. Она также любит пончики, особенно с кремом и сахарной пудрой.

Молодой внешний вид Веры Вонг является давним предметом обсуждения поклонников дизайнера. Еще в 2020 году завирусились ее фото, на которых она позировала в оранжевом спортивном топе и светлых джинсовых шортах.

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Подписчиков снимки настолько впечатлили, что они начали выдвигать различные теории о том, как Вере Вонг удалось побороть время. В ход шли различные версии и предположения, вроде того, что она пьет кровь единорога, чтобы сохранять вечную молодость.

Звезда моды сказала, что такая реакция сети ее шокировала. Поэтому она раскрыла поклонникам в Instagram собственные антивозрастные секреты. По ее словам, это упорный труд, коктейль с добавлением водки и умеренное солнце.

— Я работаю всю свою жизнь. По моему мнению, работа сохраняет молодость и стимулирует вас. Я считаю, что занятость — это лучшее противоядие, которое помогает сохранять здоровье, — убеждена мать двух дочерей.

Как-то другая знаменитость из мира моды — супермодель Хайди Клум — пошутила, что пьет кровь своего мужа, чтобы сохранять молодость.