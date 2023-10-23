Дизайнерка Вера Вонг скидається на людину, яка перемогла час та знайшла джерело вічної молодості. При цьому 74-річна ікона фешн-індустрії не відмовляє собі у простих радощах життя, на кшталт картоплі фрі чи коктейлю.

– Звісно, я їм фастфуд. Я можу замовляти його щодня протягом двох тижнів, потім міняю, – поділилася Вонг.

І це не єдина слабкість знаменитості. Вона також полюбляє пончики, особливо з кремом і цукровою пудрою.

Молодий вигляд Вери Вонг є давнім предметом обговорення шанувальників дизайнерки. Ще у 2020 році завірусилися її фото, на яких вона позувала у помаранчевому спортивному топі та світлих джинсових шортах.

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Підписників знімки настільки вразили, що вони почали висувати різні теорії про те, як Вері Вонг вдалося побороти час. У хід ішли різні версії та припущення, на кшталт того, що вона пʼє кров єдинорога, аби зберігати вічну молодість.

Зірка моди сказала, що така реакція мережі її шокувала. Тож вона розкрила шанувальникам в Instagram власні антивікові секрети. За її словами, це наполеглива праця, коктейль із додаванням горілки та помірне сонце.

– Я працюю все своє життя. На мою думку, робота зберігає молодість і стимулює вас. Я вважаю, що зайнятість – це найкраща протиотрута, що допомагає зберігати здоров’я, – переконана мати двох доньок.

Якось інша знаменитість зі світу моди – супермодель Гайді Клум – пожартувала, що пʼє кров свого чоловіка, аби зберігати молодість.