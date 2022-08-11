П’ю кров чоловіка: Гайді Клум розкрила секрет молодості

Гайді Клум пожартувала, що “п’є кров” чоловіка Тома Кауліца, молодшого за неї на 17 років. Нібито саме це допомогло супермоделі зберегти молодість.

В одному з інтерв’ю Гайді Клум розповіла про свій шлюб із музикантом Tokio Hotel. Розмірковуючи про їхній роман, модель зазначила, що він пролетів непомітно, хоча здається, що триває ціле життя.

– Ми дуже добре ладнаємо одне з одним. Я просто відчуваю: “Нарешті я знайшла того самого”. Поки все добре. Сподіваюся, що так і залишиться.

Супермодель упевнена, саме молодий чоловік допоміг їй зберегти молодість упродовж багатьох років.

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– Я п’ю його молоду кров, ось що я роблю. Як вампір, – пожартувала Гайді в інтерв’ю E! Daily Pop.

49-річна Гайді Клум і 32-річний Том Кауліц вперше зустрілися на зйомках програми Топ-модель по-німецьки. Стосунки пари розвивалися стрімко.

У грудні 2018 року закохані оголосили про заручини й уже за 2 місяці розписалися. Пишне весілля Гайді Клум і Том Кауліц зіграли 3 серпня 2019 року на Капрі.