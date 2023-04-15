Я – игривая кошечка: Оля Жуковцева раскрыла секрет молодости

Звезду сериала Молодая Ольгу Жуковцеву нередко принимают за 26-летнюю. Актриса не скрывает, что часто получает комплименты, однако весь секрет ее молодого вида на самом деле в генетике.

Мне очень часто пишут и говорят комплименты относительно того, что я выгляжу моложе своего возраста. Но чем дальше, тем меньше засыпают такими приятными словами (смеется). Думаю, за молодой вид я обязана генетике. Да и веду себя игривой и юной. Ведь юность — это сила, энергия и готовность к переменам. И я именно такая!

– Но когда очень много работаю и провожу в напряжении недели или месяцы, то выгляжу хуже. Я устаю. Поэтому стараюсь планировать день так, чтобы иметь время на отдых, встречи, сон, спорт и общение с любимыми и близкими, — говорит Ольга Жуковцева.

Сюжет сериала Молодая, который Новый канал успел отснять до полномасштабной войны, разворачивается вокруг 40-летней Ольги. Женщина пытается перезапустить карьеру и решает “скинуть” 14 лет. Жуковцева призналась, что во время съемок было крайне трудно сдерживать себя в эмоциях.

– Я очень ярко на все реагирую. И этим не похожа на свою героиню Олю. Она — женщина с опытом и взрослым эмоциональным интеллектом. А я — игривая кошечка (улыбается). Люблю повеселиться, пошутить. Поэтому приходилось сдерживать себя, — говорит она.