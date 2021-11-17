Украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал, как выгнал Тину Кароль из студии и сорвал запись песни Намалюю тобі зорі.

Владимир помогал певице во время создания второго студийного альбома Ноченька, который вышел в 2006 году. Тогда Тина только начинала свою карьеру и еще не была такой популярной.

По словам продюсера, он выгнал Кароль из-за того, что она якобы не выучила слова своего же трека.

– Что-то начала мямлить мимо текста. Я говорю: “Таня, иди домой, выучи песню эту и слова. Я не могу слушать, как ты поешь”. Она обиделась и ушла, – рассказал Владимир.

Бебешко добавил, что Тина помнит эту ситуацию и не держит на него зла. Сейчас они вместе могут вспомнить те времена и посмеяться.

Владимир не скрывает, что с ним работать сложно. Саундпродюсер всегда говорит, что думает и часто выражается нецензурной лексикой.

-Я не церемонился с ними. У меня был свой подход к ним, я знал, как извлечь эмоцию, – сказал Бебешко.

Недавно Тина Кароль рассказала о концертах в России и призналась, что никогда не предаст свою страну.

По словам звезды, ей часто предлагают выступить в соседнем государстве-агрессоре, однако она сделала свой выбор еще в 2014 году, оставшись на украинском рынке. Артистка добавила, что очень дорожит своими поклонниками.