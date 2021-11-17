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Іди додому, не можу це слухати: Бебешко вигнав Тіну Кароль зі студії

17 Листопада 2021, 12:52
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль, Володимир Бебешко

Український продюсер Володимир Бебешко розповів, як вигнав Тіну Кароль зі студії та зірвав запис пісні Намалюю тобі зорі.

Володимир допомогав співачці під час створення другого студійного альбому Ноченька, який вийшов у 2006 році. Тоді Тіна тільки розпочинала свою кар’єру і ще не була такою популярною.

За словами продюсера, він вигнав Кароль через те, що вона нібито не вивчила слова свого ж треку.

– Щось почала мимрити повз текст. Я кажу: “Таню, іди додому, вивчи пісню цю і слова. Я не можу слухати, як ти співаєш”. Вона образилася і пішла геть, – розповів Володимир.

Бебешко додав, що Тіна пам’ятає цю ситуацію і не тримає на нього зла. Зараз вони разом можуть згадати ті часи і посміятися.

Володимир не приховує, що з ним працювати складно. Саундпродюсер завжди каже, що думає і часто висловлюється нецензурною лексикою.

-Я не церемонився з ними. У мене був свій підхід до них, я знав, як витягти емоцію, – сказав Бебешко.

Нещодавно Тіна Кароль розповіла про концерти в Росії і зізналася, що ніколи не зрадить свою країну.

За словами зірки, їй часто пропонують виступити у сусідній державі-агресорі, проте вона зробила свій вибір ще у 2014 році, залишившись на українському ринку. Артистка додала, що дуже дорожить своїми шанувальниками.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Продюсер , Тіна Кароль
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