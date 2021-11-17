Український продюсер Володимир Бебешко розповів, як вигнав Тіну Кароль зі студії та зірвав запис пісні Намалюю тобі зорі.

Володимир допомогав співачці під час створення другого студійного альбому Ноченька, який вийшов у 2006 році. Тоді Тіна тільки розпочинала свою кар’єру і ще не була такою популярною.

За словами продюсера, він вигнав Кароль через те, що вона нібито не вивчила слова свого ж треку.

– Щось почала мимрити повз текст. Я кажу: “Таню, іди додому, вивчи пісню цю і слова. Я не можу слухати, як ти співаєш”. Вона образилася і пішла геть, – розповів Володимир.

Бебешко додав, що Тіна пам’ятає цю ситуацію і не тримає на нього зла. Зараз вони разом можуть згадати ті часи і посміятися.

Володимир не приховує, що з ним працювати складно. Саундпродюсер завжди каже, що думає і часто висловлюється нецензурною лексикою.

-Я не церемонився з ними. У мене був свій підхід до них, я знав, як витягти емоцію, – сказав Бебешко.

Нещодавно Тіна Кароль розповіла про концерти в Росії і зізналася, що ніколи не зрадить свою країну.

За словами зірки, їй часто пропонують виступити у сусідній державі-агресорі, проте вона зробила свій вибір ще у 2014 році, залишившись на українському ринку. Артистка додала, що дуже дорожить своїми шанувальниками.