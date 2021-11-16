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Можу продати музику, але не душу: Тіна Кароль про концерти в Росії

16 Листопада 2021, 16:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль одна з тих зірок, хто перестав виступати в Росії з 2014 року. В інтерв’ю грузинському телеканалу вона ясно дала зрозуміти, що не зрадить свою країну.

Виконавиця наголосила, що хоч і має великі можливості в Росії, вона твердо вирішила не давати там концертів.

– У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні, незважаючи на те, що в РФ багато можливостей. Після цього я туди не їздила з гастролями. Це мій вибір, після якого стало більше любові, – сказала Тіна Кароль.

Артистка зазначила, що любов шанувальників для неї все.

– Любов людей для мене все. Коли лишаєшся на українському ринку, це складно. Я можу продати свою музику, але душу не продам, – підсумувала співачка.

 

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль виступила на шоу Танці з зірками в Грузії. Співачка виконала один із своїх хітів – Намалюю тобі зорі.

Окрім того, українська зірка дала інтерв’ю учаснику романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі Макацарія для грузинського телебачення. Також чоловік є одним із членів журі Танців з зірками.

Іраклі зазначив, що Тіна є найкращим гостем за всю історію грузинського проекту.

До цього артистка була в Казахстані, де презентувала свій новий альбом Двойной рай. Там Тіна Кароль проговорилася про ім’я доньки і додала, що всьому свій час.

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