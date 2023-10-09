Певица Наталья Могилевская вспомнила, как просила Нину Матвиенко, чтобы ее осмотрели врачи.

В Instagram Наталья показала их последние общие кадры, отметив, что Нина Митрофановна для их семьи очень близкий человек. Могилевская рассказала, что еще ее дедушка учил артистку в университете им. Т. Шевченко украинскому языку в советские времена.

Могилевская говорит, что на последней встрече просила Нину Матвиенко обратиться к врачам.

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— Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Легенда украинской сцены! Всегда живая, всегда прекрасная, — написала под фото Наталья.

Напомним, утром 8 октября стало известно, что Нина Матвиенко умерла. Артистке было 75 лет, причина смерти неизвестна.

Эта новость стала неожиданной для всех украинцев.