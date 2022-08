Украинский оператор Никита Кузьменко получил награду MTV Video Music Awards 2022 в номинации Лучшая операторская работа за клип Гарри Стайлза на песню As It Was. Он работает в команде режиссера Тани Муиньо.

Видеоработа также получила награду в номинации Лучшее поп-видео. Всего клип As It Was был представлен в пяти номинациях, в каждой из которых боролся за победу — Видео года, Лучшая режиссерская работа, Лучшее поп-видео, Лучшая операторская работа и Лучшая хореография.

Таня Муиньо отреагировала на успех Никиты в Instagram-stories, лаконично написав — Лучший оператор.

Видеоклип Гарри Стайлза был представлен 1 апреля этого года. Сейчас видео в YouTube просмотрели более 289 млн раз. В нем также показываются рисунки украинской художницы Маши Ревы.

Церемония награждения ежегодной музыкальной премии от телеканала MTV — Video Music Awards 2022 состоялась в воскресенье, 28 августа.

Стоит отметить, что клипы команды Тани Муиньо претендовали на девять номинаций на MTV VMA 2022. Помимо клипа Гарри Стайлза, за победу боролись ролики Normani ft Cardi B — Wild Side, Post Malone ft. The Weeknd — One Right Now.