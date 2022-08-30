Певец Дмитрий Шуров (Pianoбой), который стал стал официальным музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2023 объяснил, почему проведение международного песенного конкурса в Украине было бы несправедливым.

Музыкант сказал, что был бы рад, если бы мероприятие провели в Харькове или Николаеве, однако сейчас такой возможности у нас нет.

— Наша страна – это единое целое. Имея города, в которых обстрелы случаются ежедневно, мы не можем при этом выбрать какой-нибудь другой город, построить там иллюзорно безопасный регион, я думаю, что это невозможно. Думаю, это будет несправедливо, — отметил Дмитрий.

Считает, что мы сможем провести в Украине Евровидение или любое другое мероприятие, когда в стране не будет войны, люди будут жить в безопасности и понимать, что у них адекватное будущее.

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— Великобритания наш партнер, и все это понимают. С Джонсоном или без него они являются нашими друзьями. Поэтому я думаю, что Великобритания будет очень круто поддерживать украинского участника, каким бы он ни был, и это очень важно, — подытожил Шуров.

Напомним, 17 августа в Украине стартовал нацотбор на Евровидение 2023, это значит, что все желающие могут подать заявку до 15 октября.

Уже в декабре станет известно, кто представит нашу страну на конкурсе.

Фото: Дмитрий Шуров