Суспільне мовлення назвало ім’я переможця у Нацвідборі на міжнародний конкурс Дитяче Євробачення 2022. Україну представить Злата Дзюнька.

Юна співачка виконала пісню Незламна, і тепер представлятиме Україну на конкурсі, який відбудеться 11 грудня у Єревані, столиці Вірменії.

Відомо, що у Нацотбрі брало участь 5 дітей, а переможця визначили за допомогою онлайн-голосування телеглядачів та оцінок журі. Відомо, що Злата та DJ Polіnka отримали однакову кількість балів, через що довелося проводити додатковий раунд голосування журі.

Відомо, що до складу журі увійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька – їх обирали українці шляхом голосування.

Нагадаємо, що перше Дитяче Євробачення провели у 2003 році – тоді визначились і з правилами. У конкурсі можуть брати участь діти віком до 14 років. На відміну від оригінального “Євробачення”, країна-переможець не отримають право на проведення конкурсу наступного року, а представник повинен мати громадянство своєї країни, за яку він виступає.

Для учасників конкурсу також передбачено дрес-код – одяг не повинен виглядати як для дорослих.

Українці поступово завойовують все більше нагород у сфері музики та розваг – наприклад, український оператор Микита Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022. Він отримав її за роботу над кліпом Гаррі Стайлза на пісню As It Was.