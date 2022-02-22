22 февраля 1975 года на свет родилась известная голливудская актриса Дрю Бэрримор. Будучи ребенком династии, которая состоит исключительно из артистов, Дрю, получившая Золотой глобус, сыграла свою первую заметную роль на экране в возрасте трех лет. Но сколько картин с ее участием остаются классикой? В честь дня рождения Дрю Бэрримор давайте вспомним 10 фильмов, запавших в душу каждому зрителю.

1. Инопланетянин / E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Режиссер: Стивен Спилберг

Для ребенка фильм Стивена Спилберга Инопланетянин стал большим прорывом. Бэрримор снялась в нем, когда ей было всего семь лет. По сюжету Эллиотт (Генри Джексон Томас) находит внеземное существо, которое приземлилось на Землю и теперь должно скрываться от правительства.

Картина имела огромный успех и запомнилась как один из самых важных фильмов 20-го века. Игра Бэрримор была высоко оценена, и с этого момента ее карьера только стремительно развивалась. Творение Спилберга остается классикой кино, и Бэрримор подтвердила, что его никогда не будут переснимать.

2. Крик / Scream (1996)

Режиссер: Уэс Крэйвен

Слешер Уэса Крейвена Крик – это классика жанра ужасов, которая не нуждается в представлении. В фильме рассказывается история Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) из вымышленного городка Вудсборо, которая становится мишенью для убийцы, известного как лицо-призрак.

Крик – это свежий взгляд на жанр слэшера, поскольку персонажи хорошо знакомы с тропами ужасов и часто ссылаются на фильмы подобного типа в диалогах. Еще одним уникальным аспектом Крика стало решение убить персонажа Бэрримор, Кейси, в самом начале фильма. Бэрримор на тот момент уже была известной актрисой, и фильм сильно рекламировал ее, поэтому для зрителей стало шоком, что ее убили в самом начале. Сцена с Бэрримор мгновенно стала узнаваемой и является одной из самых запоминающихся начальных сцен в кинематографе.

3. Донни Дарко / Donnie Darko (2001)

Режиссер: Ричард Келли

Донни Дарко режиссера Ричарда Келли рассказывает историю Донни (Джейк Джилленхол), который едва избежал странного несчастного случая. После этого появляется таинственная фигура в костюме кролика, которая сообщает ему, что конец света наступит через 28 дней, а также манипулирует Донни, заставляя его совершить несколько преступлений.

Бэрримор играет второстепенную роль Карен, учительницы. И хотя ее роль невелика, она запоминается и, как обычно, ворует каждую минуту своего появления на экране.

4. Ангелы Чарли / Charlie’s Angels (2000)

Режиссер: МакДжи

Фильм МакДжи Ангелы Чарли был выпущен в 2000 году и поднял трех главных актрис – Камерон Диаз, Люси Лью и Дрю Бэрримор – на еще более высокий уровень звездной славы. Бэрримор сыграла Дилан, наиболее бунтарскую из трех главных героинь, которая боролась с преступностью в качестве секретного агента вместе с двумя своими коллегами.

Фильм стал революционным, поскольку в центре франшизы боевиков оказались три женщины, а Бэрримор, как известно, ходатайствовала о том, чтобы в фильме не было оружия. Ангелы Чарли – культовый фильм, который выдержал испытание временем, а три члена основного актерского состава недавно воссоединились, чтобы поразмышлять о своем опыте съемок. Это сильная игра Бэрримор и фильм, который будут помнить многие поколения.

5. Серые сады / Grey Gardens (2009)

Режиссер: Майкл Сакси

Фильм Серые сады, снятый в 2009 году для канала HBO, рассказывает подлинную историю Эдит Бувье Бил мл. и ее матери Эдит Бувье Бил ст. Фильм снят по одноименному документальному фильму 1975 года, который позволил заглянуть в жизнь этих двух представительниц высшего класса, родственниц Джеки Кеннеди, которые теперь живут в своем ветшающем особняке в Хэмптоне.

Оригинальные Серые сады стали культовой классикой, поэтому их ремейк был серьезным испытанием для актеров. Бэрримор взяла на себя роль маленькой Эдит, а Джессика Лэнг сыграла ее мать. Их роли и сам фильм были приняты очень хорошо, а Бэрримор получила за эту роль свой первый Золотой глобус.

6. 50 первых поцелуев / 50 First Dates (2004)

Режиссер: Питер Сигал

С годами Бэрримор заработала репутацию известной актрисы благодаря своему успеху в жанре романтических комедий. Прекрасным примером ее успеха в этом жанре является фильм Питера Сигала 50 первых поцелуев 2004 года.

Она снялась вместе с Адамом Сэндлером, который играет Генри, влюбленного в Люси (Бэрримор), но обнаружившего, что у нее амнезия и она все забывает к утру. Поэтому он обещает завоевывать ее каждый новый день. Фильм 50 первых поцелуев снискал огромную популярность и укрепил статус Бэрримор как профессионала в жанре ромкома.

8. Нецелованная / Never Been Kissed (1999)

Режиссер: Раджа Госнелл

Среди всех успешных ромкомов Бэрримор, пожалуй, самым заметным и любимым стал фильм Нецелованная, снятый режиссером Раджой Госнеллом. Бэрримор играет очаровательную Джози Геллар, у которой никогда не было отношений и которая работает в газете. Она получает задание работать под прикрытием в своей старой средней школе, чтобы исследовать подростковую культуру.

Ей удается проникнуть в школу и влиться в одну из самых популярных групп, однако она сталкивается с проблемами, когда влюбляется в школьного учителя английского языка (Майкл Вартан). Игра Бэрримор очень трогательна и закрепила за ней звание легенды ромкомов.

9. Уже скучаю по тебе / Miss You Already (2015)

Режиссер: Кэтрин Хардвик

В этой комедии-драме мы следим за двумя лучшими подругами, которые знают друг друга всю жизнь, и за тем, что происходит, когда их дружба подвергается испытанию, когда одна из них заводит семью, а другая заболевает.

Почему Дрю Бэрримор и Тони Коллетт не снимаются в большем количестве фильмов вместе? Они абсолютно феноменальны, и я действительно верю в их дружбу с самого начала их истории и до самого конца. Этот фильм не стесняется того, что заставляет вас плакать, а Дрю и Тони играют великолепные роли, которые остались незамеченными.

10. Все любят китов / Big Miracle (2012)

Режиссер: Кен Куопис

Все любят китов – драма, основанная на книге 1989 года Освобождение китов. Этот фильм рассказывает о реальной операции Прорыв, международной миссии 1988 года по спасению серых китов, застрявших во льдах возле Пойнт Барроу, Аляска.

Мне нравится видеть Дрю Бэрримор в комедиях, но я должен признать, что наблюдать за ней в драмах, подобных этой, всегда приятно, потому что и в них она превосходна. Она, а также другие звезды, такие как Джон Красински, Кристен Белл и другие, переносят со страницы на экран новую историю, которая не только удовлетворяет, но и является отличной семейной драмой, уносящей вас глубоко в море.