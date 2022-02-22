Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Кино и сериалы

Крестница Стивена Спилберга и Софи Лорен: топ-10 лучших фильмов с Дрю Бэрримор

22 февраля 2022, 10:13
Антон Москаленко журналист раздела Lifestyle
Крестница Стивена Спилберга и Софи Лорен: топ-10 лучших фильмов с Дрю Бэрримор

22 февраля 1975 года на свет родилась известная голливудская актриса Дрю Бэрримор. Будучи ребенком династии, которая состоит исключительно из артистов, Дрю, получившая Золотой глобус, сыграла свою первую заметную роль на экране в возрасте трех лет. Но сколько картин с ее участием остаются классикой? В честь дня рождения Дрю Бэрримор давайте вспомним 10 фильмов, запавших в душу каждому зрителю.

1. Инопланетянин / E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Режиссер: Стивен Спилберг

Для ребенка фильм Стивена Спилберга Инопланетянин стал большим прорывом. Бэрримор снялась в нем, когда ей было всего семь лет. По сюжету Эллиотт (Генри Джексон Томас) находит внеземное существо, которое приземлилось на Землю и теперь должно скрываться от правительства.

Картина имела огромный успех и запомнилась как один из самых важных фильмов 20-го века. Игра Бэрримор была высоко оценена, и с этого момента ее карьера только стремительно развивалась. Творение Спилберга остается классикой кино, и Бэрримор подтвердила, что его никогда не будут переснимать.

2. Крик / Scream (1996)
Режиссер: Уэс Крэйвен

Слешер Уэса Крейвена Крик – это классика жанра ужасов, которая не нуждается в представлении. В фильме рассказывается история Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) из вымышленного городка Вудсборо, которая становится мишенью для убийцы, известного как лицо-призрак.

Крик – это свежий взгляд на жанр слэшера, поскольку персонажи хорошо знакомы с тропами ужасов и часто ссылаются на фильмы подобного типа в диалогах. Еще одним уникальным аспектом Крика стало решение убить персонажа Бэрримор, Кейси, в самом начале фильма. Бэрримор на тот момент уже была известной актрисой, и фильм сильно рекламировал ее, поэтому для зрителей стало шоком, что ее убили в самом начале. Сцена с Бэрримор мгновенно стала узнаваемой и является одной из самых запоминающихся начальных сцен в кинематографе.

3. Донни Дарко / Donnie Darko (2001)
Режиссер: Ричард Келли

Донни Дарко режиссера Ричарда Келли рассказывает историю Донни (Джейк Джилленхол), который едва избежал странного несчастного случая. После этого появляется таинственная фигура в костюме кролика, которая сообщает ему, что конец света наступит через 28 дней, а также манипулирует Донни, заставляя его совершить несколько преступлений.

Бэрримор играет второстепенную роль Карен, учительницы. И хотя ее роль невелика, она запоминается и, как обычно, ворует каждую минуту своего появления на экране.

4. Ангелы Чарли / Charlie’s Angels (2000)
Режиссер: МакДжи

Фильм МакДжи Ангелы Чарли был выпущен в 2000 году и поднял трех главных актрис – Камерон Диаз, Люси Лью и Дрю Бэрримор – на еще более высокий уровень звездной славы. Бэрримор сыграла Дилан, наиболее бунтарскую из трех главных героинь, которая боролась с преступностью в качестве секретного агента вместе с двумя своими коллегами.

Фильм стал революционным, поскольку в центре франшизы боевиков оказались три женщины, а Бэрримор, как известно, ходатайствовала о том, чтобы в фильме не было оружия. Ангелы Чарли – культовый фильм, который выдержал испытание временем, а три члена основного актерского состава недавно воссоединились, чтобы поразмышлять о своем опыте съемок. Это сильная игра Бэрримор и фильм, который будут помнить многие поколения.

5. Серые сады / Grey Gardens (2009)
Режиссер: Майкл Сакси

Фильм Серые сады, снятый в 2009 году для канала HBO, рассказывает подлинную историю Эдит Бувье Бил мл. и ее матери Эдит Бувье Бил ст. Фильм снят по одноименному документальному фильму 1975 года, который позволил заглянуть в жизнь этих двух представительниц высшего класса, родственниц Джеки Кеннеди, которые теперь живут в своем ветшающем особняке в Хэмптоне.

Оригинальные Серые сады стали культовой классикой, поэтому их ремейк был серьезным испытанием для актеров. Бэрримор взяла на себя роль маленькой Эдит, а Джессика Лэнг сыграла ее мать. Их роли и сам фильм были приняты очень хорошо, а Бэрримор получила за эту роль свой первый Золотой глобус.

Читайте также:
СупербоулВластелин колец, Доктор Стрэндж и Ходячие мертвецы: трейлеры Супербоула 2022

6. 50 первых поцелуев / 50 First Dates (2004)
Режиссер: Питер Сигал

С годами Бэрримор заработала репутацию известной актрисы благодаря своему успеху в жанре романтических комедий. Прекрасным примером ее успеха в этом жанре является фильм Питера Сигала 50 первых поцелуев 2004 года.

Она снялась вместе с Адамом Сэндлером, который играет Генри, влюбленного в Люси (Бэрримор), но обнаружившего, что у нее амнезия и она все забывает к утру. Поэтому он обещает завоевывать ее каждый новый день. Фильм 50 первых поцелуев снискал огромную популярность и укрепил статус Бэрримор как профессионала в жанре ромкома.

8. Нецелованная / Never Been Kissed (1999)
Режиссер: Раджа Госнелл

Среди всех успешных ромкомов Бэрримор, пожалуй, самым заметным и любимым стал фильм Нецелованная, снятый режиссером Раджой Госнеллом. Бэрримор играет очаровательную Джози Геллар, у которой никогда не было отношений и которая работает в газете. Она получает задание работать под прикрытием в своей старой средней школе, чтобы исследовать подростковую культуру.

Ей удается проникнуть в школу и влиться в одну из самых популярных групп, однако она сталкивается с проблемами, когда влюбляется в школьного учителя английского языка (Майкл Вартан). Игра Бэрримор очень трогательна и закрепила за ней звание легенды ромкомов.

9. Уже скучаю по тебе / Miss You Already (2015)
Режиссер: Кэтрин Хардвик

В этой комедии-драме мы следим за двумя лучшими подругами, которые знают друг друга всю жизнь, и за тем, что происходит, когда их дружба подвергается испытанию, когда одна из них заводит семью, а другая заболевает.

Почему Дрю Бэрримор и Тони Коллетт не снимаются в большем количестве фильмов вместе? Они абсолютно феноменальны, и я действительно верю в их дружбу с самого начала их истории и до самого конца. Этот фильм не стесняется того, что заставляет вас плакать, а Дрю и Тони играют великолепные роли, которые остались незамеченными.

10. Все любят китов / Big Miracle (2012)
Режиссер: Кен Куопис

Все любят китов – драма, основанная на книге 1989 года Освобождение китов. Этот фильм рассказывает о реальной операции Прорыв, международной миссии 1988 года по спасению серых китов, застрявших во льдах возле Пойнт Барроу, Аляска.

Мне нравится видеть Дрю Бэрримор в комедиях, но я должен признать, что наблюдать за ней в драмах, подобных этой, всегда приятно, потому что и в них она превосходна. Она, а также другие звезды, такие как Джон Красински, Кристен Белл и другие, переносят со страницы на экран новую историю, которая не только удовлетворяет, но и является отличной семейной драмой, уносящей вас глубоко в море.

Читайте также:
БелфастТрогательная ода детству от Кеннета Браны: рецензия на фильм Белфаст

Теги
Дрю Беррімор , Кино
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь