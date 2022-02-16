Трогательная ода детству от Кеннета Браны: рецензия на фильм Белфаст

Недавно на экраны вышла лента Кеннета Браны Смерть на Ниле – типичный фильм из серии, как под ведерко с попкорном провести время за просмотром кино. Но параллельно этой работе другая лента того же Браны Белфаст удостоилась семи номинаций от Американской киноакадемии, в том числе — за лучший фильм и режиссуру.

Всего за главную и желаемую статуэтку будут соревноваться девять фильмов. Кроме Белфаста, это Вестсайдская история, Аллея кошмаров, Дюна, Не смотрите вверх, Власть пса, Сядь за руль моей машины, Лакричная пицца, Король Ричард и CODA: Ребенок глухих родителей. Мы посмотрели все фильмы. О первой четверке писали раньше, а с другими работами начнем знакомить прямо сейчас. И сделаем это с черно-белой работы Браны.

Действие Белфаста начинается в 1969 году с того, что протестанты-мятежники нападают на дома католиков на небольшой улице в Белфасте в Северной Ирландии. Этот конфликт актуален и сегодня. Мы писали в апреле 2021-го о беспорядках там, причинах конфликта и с чего все началось.

Начало фильма очень мощное. А если вы просмотрели раньше Во имя отца, Кровавое воскресенье, Голод или 71, то можете подумать, что впереди вас ждет 1,5 часовая детализированная жестокая драма. Но это ошибка или, скорее, — этакая режиссерская приманка. Впоследствии фильм превращается в трогательную семейную драму о доме и о том, как он меняется с течением времени.

Семья в фильме выдуманная, но история основана на собственных воспоминаниях и ощущениях Браны. Он родился в 1960 году в семье рабочих на севере Белфаста. В возрасте девяти лет им пришлось принять непростое решение: остаться в городе, охваченном протестами, или переехать за границу и начать все заново.

С другой стороны, фильм напоминает смесь сказки и автобиографии, ведь описанные события нам демонстрируют с точки зрения 9-летнего мальчика Бадди. Его отлично сыграл Джул Хилл. Растущее напряжение и беспорядки происходят за дверью его дома, в то же время хороший кусок фильма посвящен обычным вещам. К примеру — мальчик пытается подружиться с девочкой, которая ему нравится, или поразить своего учителя в школе.

Белфаст – очень душевный фильм, и в этом не в последнюю очередь немалая заслуга каста. Бадди проводит много времени со своими бабушкой и дедушкой, которых сыграли Джуди Денч и Киаран Хайндс. Они осыпают внука любовью и дают определенные наставления, стараясь оградить его от суровой реальности.

Следует отметить и ирландскую актрису Каитриону Белфи, сыгравшую мать мальчика. В картине она предстает сильной женщиной, стремящейся защитить своих детей от жестокого мира, хотя и понимает, что в Белфасте это непосильная задача. Хороша актерская работа и у Джейми Дорнана в роли отца. Его герой жертвует проведением времени с детьми и женой ради поиска лучшей жизни для них. А еще Дорнан может вас поразить своими навыками шоумена во время исполнения Everlasting Love Love Affair.

Режиссерское решение снимать в черно-белом цвете, безусловно, отвечает эпохе. С другой стороны — это вполне могло стать приманкой для членов Академии, чтобы усилить художественную важность фильма. Это вовсе не означает, что работа оператора Харриса Замбарлукоса не четкая, наоборот — визуальная составляющая фильма не вызывает нареканий. Но в таком решении нет ничего новаторского.

Что же касается музыкального оформления, то вместо оригинальной музыки Брана дополнил фильм восьмью классическими треками от уроженца Белфаста легендарного Ван Моррисона и оригинальной звучащей в титрах песней Down to Joy.

Итак, Белфаст – это визуально и эмоционально хорошая картина с четким сценарием, насыщенными диалогами и прекрасными актерскими работами. Он хоть и не новаторский, но после просмотра не возникает сомнений, что фильм достоин наград.