14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуде прошел финал чемпионата Национальной футбольной Лиги США. В матче встретились команды Лос-Анджелес Рэмс и Цинциннати Бенгалс. Для американцев и всего мира это не просто матч, а культурное событие.

Традиционно, 56-й по счету Супербоул привлекает миллионы зрителей — матч транслируют по ТВ.

В перерыве между ними также показывают дорогостоящую рекламу — за 30 секунд эфирного времени организаторы требуют $6,5 млн.

В этом году в перерывах показали трейлеры к будущему фильму о Докторе Стрэндже, сериала по Властелину Колец, а также новый ролик по Миру Юрского периода.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Перед началом матча показали трейлер сиквела Доктора Стрэнджа. Ролик хоть и короткий, но показал темную версию главного героя под голосовое сопровождение Патрика Стюарта. Премьера картины запланирована на 5 мая 2022 года.

Лунный рыцарь

Сериал от Marvel расскажет о супергерое и наемнике, который был втянут в войну богов. Помимо этого, Лунный рыцарь будет бороться с собственной проблемой — он страдает диссоциативным расстройством личности. Шоу стартует на Disney+ 30 марта.

Netflix

Стриминговая платформа показала, что ожидает пользователей в новом сезоне — фильм Серый человек, детектив Энола Холмс, Проект Адам и другие картины.

Нет

В перерыве также показали новый хоррор от создателя Прочь и Мы. Премьера запланирована на 22 июня.

Скорая

Майкл Бэй показал трейлер нового фильма, который появится в прокате уже весной — 7 апреля.

Затерянный город

Зрители также наблюдали за трейлером комедии с Сандрой Баллок и Ченнингом Таттумом. Премъера — 7 апреля.

Властелин колец: Кольца власти

Компания Amazon представила на Супербоуле-2022 трейлер нового сериала Властелин колец: Кольца власти. Посмотреть сериал можно будет уже 2 сентября на Amazon Prime.

Мир Юрского периода: Господство

Финальная часть трилогии покажет оригинальных персонажей из Парка Юрского периода. Премьера запланирована на 10 июня этого года.

Сериалы AMC+

Iconic characters. Epic new worlds. Legendary series. It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Фанаты американских сериалов также увидели рекламу финальных сезонов Лучше звоните Солу и Ходячие мертвецы. Не обошлось и без нового сериала — Интервью с вампиром.