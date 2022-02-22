22 лютого 1975 року народилася відома голлівудська акторка Дрю Беррімор. Як дитина династії, що складається виключно з артистів, Дрю, яка отримала Золотий глобус, зіграла свою першу помітну роль на екрані у віці трьох років. Але скільки картин із її участю залишаються класикою? На честь дня народження Дрю Беррімор давайте згадаємо 10 фільмів, що припали до душі кожному глядачеві.

1. Інопланетянин / ET. the Extra-Terrestrial (1982)

Режисер: Стівен Спілберг

Для дитини фільм Стівена Спілберга Інопланетянин став великим проривом. Беррімор знялася в ньому, коли їй було лише сім років. За сюжетом Елліотт (Генрі Джексон Томас) знаходить позаземну істоту, яка приземлилася на Землю і тепер має ховатися від уряду.

Картина мала величезний успіх і запам’яталася як один із найважливіших фільмів 20-го століття. Гра Беррімор була високо оцінена, і з цього моменту її кар’єра швидко розвивалася. Творіння Спілберга залишається класикою кіно, і Беррімор підтвердила, що його ніколи не будуть перезнімати.

2. Крик / Scream (1996)

Режисер: Вес Крейвен

Слешер Веса Крейвена Крик – це класика жанру жахів, яка не потребує представлення. У фільмі розповідається історія Сідні Прескотт (Нів Кемпбелл) з вигаданого містечка Вудсборо, яка стає мішенню для вбивці, відомого як привид.

Крик – це свіжий погляд на жанр слешера, оскільки персонажі добре знайомі зі стежками жахів та часто згадують фільми подібного типу у діалогах. Ще одним унікальним аспектом Крику стало рішення вбити персонажа Беррімор Кейсі на самому початку фільму. Беррімор на той момент вже була відомою акторкою, і фільм дуже рекламував її, тому для глядачів стало шоком, що її вбили на початку. Сцена з Беррімор миттєво стала впізнаваною і є однією з найвідоміших у кінематографі.

3. Доні Дарко / Donnie Darko (2001)

Режисер: Річард Келлі

Доні Дарко режисера Річарда Келлі розповідає історію Доні (Джейк Джилленгол), який ледве уникнув дивного нещасного випадку. Після цього з’являється таємнича постать у костюмі кролика, яка повідомляє йому, що кінець світу настане через 28 днів, а також маніпулює Доні, змушуючи його вчинити кілька злочинів.

Беррімор грає другорядну роль Карен, вчительки. І хоча її роль невелика, вона запам’ятовується і, як завжди, краде кожну хвилину своєї появи на екрані.

4. Янголи Чарлі / Charlie’s Angels (2000)

Режисер: МакДжи

Фільм МакДжи Янголи Чарлі був випущений у 2000 році і підняв трьох головних акторок – Камерон Діаз, Люсі Лью та Дрю Беррімор – на ще більш високий рівень зіркової слави. Беррімор зіграла Ділан, найбільш бунтарську з трьох головних героїнь, яка боролася зі злочинністю як секретний агент разом із двома своїми колегами.

Фільм став революційним, оскільки в центрі франшизи бойовиків опинилися троє жінок, а Беррімор, як відомо, клопотала про те, щоб у фільмі не було зброї. Ангели Чарлі – культовий фільм, який витримав випробування часом, а троє членів основного акторського складу недавно возз’єдналися, щоб поміркувати про свій досвід зйомок. Це сильна гра Беррімор і фільм, який пам’ятатимуть багато поколінь.

5. Сірі сади / Grey Gardens (2009)

Режисер: Майкл Саксі

Фільм Сірі сади, знятий у 2009 році для каналу HBO, розповідає справжню історію Едіт Був’є Біл мол. та її матері Едіт Був’є Біл ст. Фільм знятий за однойменним документальним фільмом 1975 року, який дозволив зазирнути в життя цих двох представниць вищого класу, родичок Джекі Кеннеді, які тепер живуть у своєму старому будинку в Гемптоні.

Оригінальні Сірі сади стали культовою класикою, тому їх ремейк був серйозним випробуванням для акторів. Беррімор взяла на себе роль маленької Едіт, а Джессіка Ленг зіграла її матір. Їхні ролі та сам фільм були прийняті дуже добре, а Беррімор отримала за цю роль свій перший Золотий глобус.

6. 50 перших поцілунків / 50 First Dates (2004)

Режисер: Пітер Сігал

З роками Беррімор заробила репутацію відомої акторки завдяки своєму успіху в жанрі романтичних комедій. Прекрасним прикладом її успіху в цьому жанрі є фільм Пітера Сігала 50 перших поцілунків 2004 року.

Вона знялася разом з Адамом Сендлером, який грає Генрі, закоханого в Люсі (Беррімор), але виявив, що в неї амнезія і вона все забуває до ранку. Тому він обіцяє завойовувати її щодня. Фільм 50 перших поцілунків набув величезної популярності й зміцнив статус Беррімор як професіонала в жанрі ромкому.

8. Нецілована / Never Been Kissed (1999)

Режисер: Раджа Госнелл



Серед усіх успішних ромкомів Беррімор, мабуть, найпомітнішим і найулюбленішим став фільм Нецілована, знятий режисером Раджою Госнеллом. Беррімор грає чарівну Джозі Геллар, яка ніколи не мала стосунків і працює в газеті. Вона отримує завдання працювати під прикриттям у своїй старій середній школі, щоб досліджувати підліткову культуру.

Їй вдається проникнути до школи і долучитися до однієї з найпопулярніших груп, проте вона стикається з проблемами, коли закохується у шкільного вчителя англійської мови (Майкл Вартан). Гра Беррімор дуже зворушлива та закріпила за нею звання легенди ромкомів.

9. Вже сумую за тобою / Miss You Already (2015)

Режисер: Кетрін Гардвік



У цій комедії-драмі ми стежимо за двома найкращими подругами, які знають одна одну все життя, і за тим, що відбувається, коли їхня дружба піддається випробуванню, коли одна з них заводить сім’ю, а інша хворіє.

Чому Дрю Беррімор та Тоні Коллетт не знімаються у більшій кількості фільмів разом? Вони абсолютно феноменальні, і я дійсно вірю в їхню дружбу з самого початку їхньої історії і до самого кінця. Цей фільм не соромиться того, що змушує вас плакати, а Дрю й Тоні грають чудові ролі, які залишилися непоміченими.

10. Усі люблять китів / Big Miracle (2012)

Режисер: Кен Куопіс

Усі люблять китів – драма, заснована на книзі 1989 року Звільнення китів. Цей фільм розповідає про реальну операцію Прорив, міжнародну місію 1988 року з порятунку сірих китів, що застрягли у льодах біля Пойнт Барроу, Аляска.

Мені подобається бачити Дрю Беррімор у комедіях, але я повинен визнати, що спостерігати за нею в драмах, подібних до цієї, завжди приємно, тому що і в них вона чудова. Вона, а також інші зірки, зокрема Джон Красінскі, Крістен Белл та інші, переносять зі сторінки на екран нову історію, яка не тільки задовольняє, а й є чудовою сімейною драмою, яка забирає вас глибоко в море.