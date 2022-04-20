Украинские звезды отреагировали на запрет въезжать в Россию в ближайшие 50 лет, высмеяв соответствующее решение.

Так, тревел-блогер Антон Птушкин пошутил, что выпуска по Поволжье не будет.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Ведущий Андрей Бедняков сказал, очень хотел в Воронеж на лето. Также в Instagram он высмеял фейки, который распространяет РФ, например, про биологическое оружие в виде животных.

Не стал молчать и певец Владимир Дантес, который вспомнил, что перед этим его объявили врагом РФ.

— Что же это происходит? Сначала объявили врагом РФ, потом запретили въезд в эту страну. Да идите нах**, — сказал артист.

Попал в список и видеоблогер Ян Гордиенко. В Instagram он обнародовал фото, на котором запечатлен вместе с Антоном Птушкиным в старости.

— 2072 год. Нам с Антоном Птушкиным наконец-то разрешили въехать в Россию, — пошутил блогер.

Отреагировала на запрет въезда продюсер Марина Гранкина. Она сказала, что это успех — оказаться в списке приличных украинцев.

Певец Иван Дорн также обнародовал сам список, сказав, что он лучше, чем рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500.

Ранее появилась информация о том, что перечню украинских звезд запретили въезд в РФ на 50 лет. Такая мера была принята из-за резких высказываний по поводу войны в Украине.

В список также попали Джамала, Андрей Данилко, Светлана Лобода, Алан Бадоев и другие.