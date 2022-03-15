В России запретили выступления артистов, которые высказываются против войны с Украиной. Власти РФ пытаются сделать все, чтобы их народ не узнал правду.

Так, теперь места в России нет артистам, которые публично осудили войну, также не должны звучать песни некоторых украинских музыкантов. Такая информация появилась у российского Telegram-канала Агентство со ссылкой на слова анонимного участника одного из московских музыкальных коллективов.

В опубликованном списке можно увидеть таких украинских артистов, как Никита Алексеев, Макс Барских, Вера Брежнева, Иван Дорн, Настя Каменских, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода, группа Океан Эльзы и других.

В список попали и россияне — Oxxxymiron, Максим Галкин, Борис Гребенщиков, солист группы Нервы, участники Anacondaz, Каста, Кровосток и другие.

Более того, некоторых исполнителей заставляют подписать письменное заявление о том, что они не будут высказываться о войне в Украине. Это просят делать под предлогом подписания обязательства о недопущении нарушений законодательства.