Британский актер и писатель Стивен Фрай пожелал украинцам стойкости вопреки всему. Также он признался, чего хотел бы для кровавого диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы телеканала ICTV Елене Фроляк.

— Я бы хотел, чтобы Путин имел какой-то инсульт, или его бы пожизненно арестовали и он доживал свой век где-то в подвале. Но вот, что бы я хотел сейчас конкретно — чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Я немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году, — отметил Фрай.

Актер также пожелал успехов ВСУ на поле боя и обратился к россиянам с призывом отступить, ведь это единственное верное решение для них.

— И перестать говорить ультиматумами, типа: Вот отдадите Донбасс, тогда, может, мы подумаем. Нет, вы не можете им отдать то, что им не принадлежит. Поэтому украинцам я желаю стойкости и грации несмотря ни на что. Быть сильными — это еще не все. Надо иметь изящество, давать право на существование различных мнений в обществе и умело балансировать между ними, — подчеркнул Стивен.

Ранее Стивен Фрай сказал, чем его восхитили украинцы. По словам актера, несмотря на сложные судьбы, граждане нашей страны не утратили юмор и решимость.