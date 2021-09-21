Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек вперше після відновлення стосунків дали спільне інтерв’ю.

Аффлек зізнався, що захоплюється своєю коханою, а також поважає її діяльність.

– Я в захваті від її впливу на світ… Дженніфер надихнула величезну групу людей відчути, що у них є своє місце “за столом” у цій країні. Такого ефекту мало хто досягав в історії. І я ніколи не зможу зробити те саме, але я це підтримую, поважаю та захоплююсь цим, – сказав Бен Аффлек.

Зі свого боку Лопес зазначила, що на власному прикладі хоче показати людям різних рас, що кожен може досягнути успіху.

Наразі вона допомагає розвиватися жінкам, які займаються підприємництвом. А також Дженніфер співпрацює з фондами, що підтримують жінок з Латинської Америки.

– Я хочу дати людям можливість поліпшити своє життя, – сказала Лопес.

За словами інсайдерів, зараз зіркова пара планує спільне майбутнє і хоче взяти перерву в роботі, щоб провести час із дітьми.

Нещодавно Лопес та Аффлек разом з’явилися на червоній доріжці Met Gala 2021. Закохані не приховували свої почуття, тому злилися у пристрастному поцілунку крізь маски.

На заході Бен Аффлек супроводжував кохану до червоної доріжки, але позувати на ній не став. У будівлі музея Метрополітен пара ніжно трималася за руки та цілувалася.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Лопес і Аффлек відновили свої стосунки після 17-річної перерви.

Джерело: Adweek