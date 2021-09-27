Американський актор Бен Аффлек приїхав у Нью-Йорк лише заради виступу своєї коханої, співачки Дженніфер Лопес.

За словами інсайдерів, через щільні робочі графіки знаменитості стали менше часу проводити разом.

Тому Бен вирішив виправити цю ситуацію і побачитися з коханою, навіть попри зйомки нового фільму.

– Бен хотів бути поруч з нею і був присутній на заході. Він дивився її виступ. Вони завжди підтримують один одного в кар’єрі . Цього тижня Бен повинен бути в Техасі на зйомках нового фільму, – повідомляє видання People.

52-річна Дженніфер Лопес виступила на благодійному концерті Global Citizen Live, який був присвячений вакцинації.

Для виступу на сцені зірка обрала комплект, що складався з кімоно і комбінезона з блискучою вишивкою від Dolce&Gabbana.

Свій перфоманс артистка відкрила піснею Cambia el Paso, а потім до неї приєдналися репери LL Cool J і Ja Rule. Також на заході виступили Coldplay, Біллі Айліш, Елтон Джон та Ед Ширан.

Нещодавно Дженніфер Лопес та Бен Аффлек дали спільне інтерв’ю після відновлення стосунків.

Аффлек сипав компліментами перед своєю коханою, а також зізнався, що захоплюється нею та поважає її діяльність. Зі свого боку Лопес зазначила, що на власному прикладі хоче показати людям різних рас, що кожен може досягнути успіху.

За словами інсайдерів, зараз зіркова пара планує спільне майбутнє і хоче взяти перерву в роботі, щоб провести час із дітьми.

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек у липні 2021 року відновили свої стосунки після 17-річної перерви.