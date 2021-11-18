Украинская певица и TikTok-блогер Анна Тринчер выходит замуж. Избранником 20-летней артистки стал ее возлюбленный, 24-летний TikTok-блогер Александр Волошин.

Сами влюбленные официальных заявлений в своих социальных сетях пока что еще не делали. Однако в эксклюзивное комментарии Фактам ICTV представители Анны Тринчер подтвердили данный факт.

— Это правда. Это не разогрев публики перед чем-то, — сказали они.

Известно, что Александр сделал предложение Анне в конце октября. Влюбленные вместе менее года.

Александр Волошин известен своими скандальными выходками. Летом блогер попал в скандал из-за съемок TikTok-ролика. Он подарил девочке на улице iPhone 11, а затем потребовал отдать его обратно.

Тогда аккаунты Волошина заблокировали в социальных сетях, а Анну Тринчер начали хейтить. Впрочем оказалось, что это постановка.

В начале октября Александр снова попал в новый скандал. Он сообщил в сети, что его грубо задержали патрульные полицейские, из-за чего на лице Волошина было много синяков и царапин.

Пользователи сети уже с опаской относятся к заявлениям блогеров, поскольку многие поступки они делают для пиара.