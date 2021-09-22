Украинская певица и блогер Анна Тринчер в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала, почему у нее возникают панические атаки и для чего она сняла последнюю из них на телефон.

По словам девушки, паническими атаками она страдает около полугода и, скорее всего, они случаются на фоне стресса.

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— Проанализировав каждый приступ, я подозреваю, что они у меня возникают на фоне сильного стресса, когда я не могу повлиять на ситуацию. Я ненавижу ситуации, которые выходят из под моего контроля. Соответственно, меня охватывают эмоции, я получаю огромный стресс, который быстро уходит, организм не успевает адаптироваться, и его охватывает паника, — сказала Анна.

Блогер рассказала, что однажды паническая атака случилась у нее за пять минут до выхода на сцену. Тогда она полностью была уже в сценическом образе, однако ее охватила паника.

— Я начала рыдать, задыхаться, кричать и не могла остановиться. Эти эмоции бесконтрольны, — сказала Тринчер.

Кроме того, Анна объяснила, как ей удалось снять на видео свою паническую атаку, которая произошла в ТРЦ.

— Я ее начала снимать, когда она только началась. В целом я в сознании, могу контролировать какие-то движения, рационально действовать и мыслить. Просто не могу остановить вот эту истерику, — сказала блогер.

Также она отметила, что сняла это на камеру для того, чтобы показать специалисту и разобраться вместе с ним в ситуации.

Недавно у Анны Тринчер случилась паническая атака. В это время девушка находилась в общественном месте, однако сняла приступ на телефон.

Блогер зашла в уборную для того, чтобы успокоиться. Ее охватила истерика и начало трясти.