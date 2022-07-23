В сети появился трейлер долгожданного продолжения франшизы о наемнике — Джон Уик 4. Картина расскажет об убийце, на которого охотятся все его враги.

В трейлере показали как героев, так и злодеев боевика — без схваток в минутном ролике не обошлось. Создатели продолжают держать зрителя в напряжении, и по трейлеру можно заметить, что уровень постановки боев заметно возрос.

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Режиссером Джона Уика 4 стал Чад Стахелски, который снял предыдущие три фильма. К Киану Ривз вернется уже знакомый по франшизе актер Иэн Макшейн, а также новые герои, которых сыграют Донни Йен и Хироюки Санада.

И хотя создатели фильма не спешат раскрывать сюжет, режиссер в одном из интервью предупредил, что ждать хорошего финала от картины не стоит. В Джоне Уике 4 добавят некоторые сцены, которые вырезали перед премьерой предыдущей части франшизы.

Работа над фильмом началась еще в 2019 году — сразу после премьеры Джон Уик 3. Изначально, картина должна была выйти 21 мая 2021 года, но этом помешала пандемия Covid-19, после чего премьеры переносили еще несколько раз. Сейчас выход запланирован на 24 марта 2023 года, и режиссеры напомнили, что это не финальная часть истории.

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