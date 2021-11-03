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Не зря прогибалась: Maruv показала фигуру в купальнике без фотошопа

3 ноября 2021, 14:00 Каріна Зуєва
Maruv
Источник: Maruv

Украинская певица Maruv, которая активно строит карьеру в России, поделилась откровенным фото с отдыха.

В Instagram 30-летняя артистка обнародовала свое фото в сдельном черном купальнике с прозрачными вставками. В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост. Maruv позирует в полуоборота на фоне Дубаи.

— Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Это попа без фотошопа, по этому жду ваши лайки, — написала она под публикацией.

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Кто-то похвалил артистку за спортивную форму, а кто-то раскритиковал.

  • Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь.
  • Восхитительная, невероятная и бесподобная.
  • У меня просто нет слов.
  • Так и хочется подержать.
  • Сексуальная.
  • Естественность и натуральность. Выглядишь супер!
  • Вас пальма за ягодицы трогает.
  • Хвалить тут особо нечего.
  • Пойдет.
  • Загар автоматом прибавляет сексуальности.
  • Фу. — Пишут в комментариях Maruv.
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Ранее Maruv рассказала о пути к принятию себя. По словам артистки, это было долго и сложно, поскольку ее поведение всегда отличалось от устоявшихся общественных норм.

Исполнительница сказала, что до девятого класса у нее практически не было друзей в школе, поскольку она вычурно одевалась и начала рано краситься.

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