Украинская певица Maruv, которая активно строит карьеру в России, поделилась откровенным фото с отдыха.
В Instagram 30-летняя артистка обнародовала свое фото в сдельном черном купальнике с прозрачными вставками. В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост. Maruv позирует в полуоборота на фоне Дубаи.
— Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Это попа без фотошопа, по этому жду ваши лайки, — написала она под публикацией.
Поклонники певицы разделились на два лагеря. Кто-то похвалил артистку за спортивную форму, а кто-то раскритиковал.
- Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь.
- Восхитительная, невероятная и бесподобная.
- У меня просто нет слов.
- Так и хочется подержать.
- Сексуальная.
- Естественность и натуральность. Выглядишь супер!
- Вас пальма за ягодицы трогает.
- Хвалить тут особо нечего.
- Пойдет.
- Загар автоматом прибавляет сексуальности.
- Фу. — Пишут в комментариях Maruv.
Ранее Maruv рассказала о пути к принятию себя. По словам артистки, это было долго и сложно, поскольку ее поведение всегда отличалось от устоявшихся общественных норм.
Исполнительница сказала, что до девятого класса у нее практически не было друзей в школе, поскольку она вычурно одевалась и начала рано краситься.