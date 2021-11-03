Украинская певица Maruv, которая активно строит карьеру в России, поделилась откровенным фото с отдыха.

В Instagram 30-летняя артистка обнародовала свое фото в сдельном черном купальнике с прозрачными вставками. В кадре исполнительница предстала около пальмы в полный рост. Maruv позирует в полуоборота на фоне Дубаи.

— Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень. Это попа без фотошопа, по этому жду ваши лайки, — написала она под публикацией.

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Кто-то похвалил артистку за спортивную форму, а кто-то раскритиковал.

Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь.

Восхитительная, невероятная и бесподобная.

У меня просто нет слов.

Так и хочется подержать.

Сексуальная.

Естественность и натуральность. Выглядишь супер!

Вас пальма за ягодицы трогает.

Хвалить тут особо нечего.

Пойдет.

Загар автоматом прибавляет сексуальности.

Фу. — Пишут в комментариях Maruv.

Ранее Maruv рассказала о пути к принятию себя. По словам артистки, это было долго и сложно, поскольку ее поведение всегда отличалось от устоявшихся общественных норм.

Исполнительница сказала, что до девятого класса у нее практически не было друзей в школе, поскольку она вычурно одевалась и начала рано краситься.