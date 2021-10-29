Популярная певица Maruv презентовала песню на украинском языке. Трек Не забуду артистка посвятила своему дедушке, который умер пять лет тому назад.

По словам Maruv, релиз песни — это такой способ поговорить с близким человеком.

— Эта песня про моего дедушку. Он умер пять лет назад, и только сейчас я нашла в себе смелость показать эту песню. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему, — отметила Maruv.

Также в TikTok она завила, что дедушка так и не дождался ее успеха.

— Я написала эту песню пять лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел мой успех, — отметила артистка.

Песню можно послушать на всех цифровых площадках. А на YouTube Maruv опубликовала dance video на песню Не забуду.

Что пишут в комментариях: