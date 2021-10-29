Популярная певица Maruv презентовала песню на украинском языке. Трек Не забуду артистка посвятила своему дедушке, который умер пять лет тому назад.
По словам Maruv, релиз песни — это такой способ поговорить с близким человеком.
— Эта песня про моего дедушку. Он умер пять лет назад, и только сейчас я нашла в себе смелость показать эту песню. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему, — отметила Maruv.
Также в TikTok она завила, что дедушка так и не дождался ее успеха.
— Я написала эту песню пять лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел мой успех, — отметила артистка.
Песню можно послушать на всех цифровых площадках. А на YouTube Maruv опубликовала dance video на песню Не забуду.
Что пишут в комментариях:
- Maruv да еще и на украинском — отвал всего просто.
- Вау, как приятно слышать песни Maruv на родном языке.
- Невозможно взгляд отвести, настолько круто.
- Песня прям зацепила за душу.
- Лучшая работа за последнее время! Честно, я в восторге!
- Теперь это моя любимая песня и видео от Maruv.
- Maruv с очередным шедевром.
- Это очень красиво, танцы и музыка идеально сочетаются.
- Песня классная конечно, но в память о дедушке танец на стрипах — это сильно.
- Немного перебор, мне кажется, если в память о дедушке. Он бы переживал, так и простудиться можно.