Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

В память о дедушке танец на стрипах: Maruv спела на украинском

29 октября 2021, 12:41 Євгенія Шапоренко
В память о дедушке танец на стрипах: Maruv спела на украинском
Источник: Maruv

Популярная певица Maruv презентовала песню на украинском языке. Трек Не забуду артистка посвятила своему дедушке, который умер пять лет тому назад.

По словам Maruv, релиз песни — это такой способ поговорить с близким человеком.

— Эта песня про моего дедушку. Он умер пять лет назад, и только сейчас я нашла в себе смелость показать эту песню. Это мой способ поговорить с ним и сказать, как сильно я скучаю по нему, — отметила Maruv.

Также в TikTok она завила, что дедушка так и не дождался ее успеха.

— Я написала эту песню пять лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел мой успех, — отметила артистка.

Песню можно послушать на всех цифровых площадках. А на YouTube Maruv опубликовала dance video на песню Не забуду.

Что пишут в комментариях:

  • Maruv да еще и на украинском — отвал всего просто.
  • Вау, как приятно слышать песни Maruv на родном языке.
  • Невозможно взгляд отвести, настолько круто.
  • Песня прям зацепила за душу.
  • Лучшая работа за последнее время! Честно, я в восторге!
  • Теперь это моя любимая песня и видео от Maruv.
  • Maruv с очередным шедевром.
  • Это очень красиво, танцы и музыка идеально сочетаются.
  • Песня классная конечно, но в память о дедушке танец на стрипах — это сильно.
  • Немного перебор, мне кажется, если в память о дедушке. Он бы переживал, так и простудиться можно.
Читайте также:
В память о дедушке танец на стрипах: Maruv спела на украинскомВариация на Город грехов: Maruv и The Hatters презентовали совместный клип

Теги
Maruv , Кліп , Новий кліп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка