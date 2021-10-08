Украинская телеведущая Мария Ефросинина и певица Оля Полякова признались, был ли у них секс с другом.

В YouTube-шоу Взрослые девочки Ефросинина рассказала, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Поскольку звезда на собственном опыте убедилась, что такие отношения рано или поздно заканчиваются сексом.

— Я потому и не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я считала его своим близким и прекрасным другом. Секс случился, когда я была расслаблена, доверительна и открыта. Я рассказывала ему обо всем и обо всех. Я даже не очень была и пьяная, — рассказала Маша.

Полякова призналась, что у нее также был секс с другом. Однако это произошло, когда певица была в нетрезвом состоянии.

— А я была пьяна и после этого дружба закончилась. Женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинаются ревность, — добавила Оля.

Кстати, ранее Факты ICTV рассказывали, что такое секс по дружбе и что берут из таких отношений мужчина и женщина.

В предыдущем выпуске шоу Взрослые девочки Оля Полякова рассказала о воспитании старшей дочери.

Исполнительница заявила, что не дает ей денег, поскольку 16-летняя Маша зарабатывает с помощью своего Instagram.

Дочь живет отдельно от певицы, поэтому звездная мама следит за ней. С помощью специальной программы Полякова контролирует местонахождение дочери. Также артистка отметила, что не собирается покупать Маше машину или квартиру.