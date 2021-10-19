Украинская певица Оля Полякова опубликовала фото, на которых предстала с откровенным декольте.
Артистка поделилась серией снимков. В кадре звезда запечатлена в облегающем черном платье с пайетками без бретелек и с высоким разрезом. Кроме того, эта модель предусматривает глубокое декольте. Волосы исполнительницы уложены в легкие локоны.
— Танцы оттанцевали и отпели… 1, 2, 3? — предложила она поклонникам выбрать лучшее фото.
Пользователи сети отметили, что Оля хорошо выглядит и засыпали ее комплиментами.
- Икона украинского шоу-бизнеса.
- Барби.
- Бесподобная!
- Образ по-королевски шикарный!
- Очень красивая!
- Платье супер.
- Как можно быть такой красивой?
- Бомбический образ!
- Такая прическа вам идет больше всего.
- Леди Гага и рядом не стоит. Вы шикарная женщина.
- Королева дискотек.
- Невероятная! Обожаю вашу енергетику.
- Роскошь, — пишут в комментариях Поляковой.
Ранее Оля Полякова рассказала, был ли у нее секс с другом. В YouTube-шоу Взрослые девочки исполнительница призналась, что у нее был интим с другом, однако сама она была пьяна.
По словам певицы, после этого их дружба прекратилась. Также она отметила, что женщины не умеют разграничивать такие истории и сразу начинают строить общее будущее у себя в голове.