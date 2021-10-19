Украинская певица Оля Полякова опубликовала фото, на которых предстала с откровенным декольте.

Артистка поделилась серией снимков. В кадре звезда запечатлена в облегающем черном платье с пайетками без бретелек и с высоким разрезом. Кроме того, эта модель предусматривает глубокое декольте. Волосы исполнительницы уложены в легкие локоны.

— Танцы оттанцевали и отпели… 1, 2, 3? — предложила она поклонникам выбрать лучшее фото.

Пользователи сети отметили, что Оля хорошо выглядит и засыпали ее комплиментами.

Икона украинского шоу-бизнеса.

Барби.

Бесподобная!

Образ по-королевски шикарный!

Очень красивая!

Платье супер.

Как можно быть такой красивой?

Бомбический образ!

Такая прическа вам идет больше всего.

Леди Гага и рядом не стоит. Вы шикарная женщина.

Королева дискотек.

Невероятная! Обожаю вашу енергетику.

Роскошь, — пишут в комментариях Поляковой.

Ранее Оля Полякова рассказала, был ли у нее секс с другом. В YouTube-шоу Взрослые девочки исполнительница призналась, что у нее был интим с другом, однако сама она была пьяна.

По словам певицы, после этого их дружба прекратилась. Также она отметила, что женщины не умеют разграничивать такие истории и сразу начинают строить общее будущее у себя в голове.