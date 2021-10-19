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По-королевски шикарно: Оля Полякова похвасталась фигурой в облегающем платье

19 октября 2021, 18:42 Каріна Зуєва
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова опубликовала фото, на которых предстала с откровенным декольте.

Артистка поделилась серией снимков. В кадре звезда запечатлена в облегающем черном платье с пайетками без бретелек и с высоким разрезом. Кроме того, эта модель предусматривает глубокое декольте. Волосы исполнительницы уложены в легкие локоны.

— Танцы оттанцевали и отпели… 1, 2, 3? — предложила она поклонникам  выбрать лучшее фото.

Пользователи сети отметили, что Оля хорошо выглядит и засыпали ее комплиментами.

  • Икона украинского шоу-бизнеса.
  • Барби.
  • Бесподобная!
  • Образ по-королевски шикарный!
  • Очень красивая!
  • Платье супер.
  • Как можно быть такой красивой?
  • Бомбический образ!
  • Такая прическа вам идет больше всего.
  • Леди Гага и рядом не стоит. Вы шикарная женщина.
  • Королева дискотек.
  • Невероятная! Обожаю вашу енергетику.
  • Роскошь, — пишут в комментариях Поляковой.

Ранее Оля Полякова рассказала, был ли у нее секс с другом. В YouTube-шоу Взрослые девочки исполнительница призналась, что у нее был интим с другом, однако сама она была пьяна.

По словам певицы, после этого их дружба прекратилась. Также она отметила, что женщины не умеют разграничивать такие истории и сразу начинают строить общее будущее у себя в голове.

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