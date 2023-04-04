Українська співачка Джамала презентує у Києві альбом Qirim. Концерт відбудеться 5 травня спільно з Національним симфонічним оркестром України в Національній опері.

Новий альбом Джамали об’єднує 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Криму. Усі треки співачка збирала в різних куточках дому протягом десятиліть. До роботи над альбомом долучилося понад 80 музикантів.

– Попри вогонь і темряву, ми продовжуємо боротися за своє. Саме тому мені так важливо зіграти дебютний live вдома. Для своїх. Адже Qirim — це про нашу історію, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе. Щоб пізнати культуру, що роками кровоточить. Новий альбом проводить тропами українського Криму і розповідає традиційні сюжети, раніше невідомі чи забуті. Саме так я хочу, щоб звучала Україна для світу, – каже Джамала.

Квитки на концерт Джамали в Києві вже у продажі, ціни коливаються від 500 до 2,5 тис. грн.

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Після Києва відбудеться світова прем’єра альбому Qirim у рамках британсько-українського фестивалю EuroFestival на Євробаченні 2023 у Ліверпулі.