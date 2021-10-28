Российский актер Роман Полянский рассказал об отношениях с украинской певицей Алиной Гросу.

Изначально Полянский и Гросу общались в дружеской форме. Мужчина снялся в клипе у исполнительницы, которая после даже приглашала его на свою свадьбу. Кроме того, актер также состоял в браке.

По словам Романа, у него в супружеской жизни что-то пошло не так и они с женой развелись, у Алины тоже все было не гладко. Именно в этот период они начали хорошо общаться, после чего началось сближении.

— Все дошло до какой-то определенной точки, когда надо было что-то менять. Люди встречаются, влюбляются, женятся. Никто не думает, что через какой-то промежуток времени они будут разводиться… Бывает, что так случается, — отметил Полянский.

Роман подчеркнул, что он закончил предыдущие отношения гораздо раньше, чем влюбился в Алину.

— Развелся я в 2019 году. От жены к Алине не уходил, это было бы не правильно. Я бы так не поступил. Нужно заканчивать, а потом начинать что-то другое, — подчеркнул актер.

Год назад мужчина переехал из-за Алины с России в Украину. Признается, что было не страшно, поскольку многие съемки у него и так проходили в Киеве. Единственное — хотелось бы чаще видеть дочь от первого брака и отца.

Полянский отметил, что с дочерью не получается проводить столько времени, сколько хотелось бы, однако он делает все для того, чтобы уделять девочке больше внимания.

Актер мечтает построить дом и о сыне. Также сказал, что готовится сделать Гросу предложение, однако будет ли свадебное торжество — еще не знает.

Напомним, в феврале стало известно, что Алина Гросу и Роман Полянский встречаются. Поклонники давно подозревали, что между ними роман, на что звезда неоднозначно ответила и еще больше заинтриговала.

Тогда Алина сказала: Разве не очевидно. Прикрепив к надписи черно-белое фото.