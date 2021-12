Телеканал ICTV запустил в эфир легендарное шоу Кто хочет стать миллионером. Премьера телешоу состоялась 29 ноября в 20.20. Ведущим стал актер Станислав Боклан.

По словам генерального креативного продюсера программного направления ICTV Татьяны Гребеник, анкет на участие в шоу было около полумиллиона. Поэтому можно заявить, что люди заинтересованы в такой программе.

Однако главные критерии, как и несколько десятилетий назад, это смекалка и осведомленность в разных сферах.

Для желающих проверить, стоит ли отправлять анкету на шоу Кто хочет стать миллионером, Факты ICTV создали интеллектуальный тест.

Кто хочет стать миллионером? (Who Wants to Be a Millionaire?) – международный формат телевизионной викторины, основанный на идее одноименного телешоу британского телеканала ITV.

В рамках игры участник должен отвечать на вопросы, чтобы выиграть желанный миллион. Также участнику предоставляют четыре варианта ответа. Чем больше приз, тем выше сложность вопроса. Шоу выходило по франшизе во многих странах мира с 1998 года. Формат, конечно, может незначительно меняться, однако в целом все остается, как и в оригинальной версии.