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Боялась, что будет мешать: Дженна Ортега объяснила свои отказы от съемок в сериале Уэнсдей

16 марта 2023, 11:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дженна Ортега
Источник: Depositphotos

Американская актриса Дженна Ортега призналась, что особо не стремилась получить роль Уэнсдей в нашумевшем сериале, благодаря которому она и стала широко известна. Более того, звезда даже несколько раз отказывалась от главной роли.

По словам Дженны, ей прислали электронное письмо с предложением сняться в сериале, однако она его отвергла. Убедить взять участие в проекте ее смог лишь режиссер и исполнительный продюсер Тим Бертон на личной встрече.

— Я в стольких сериалах за свою жизнь сыграла, что хотела заниматься только кино. Я боялась, что, подписавшись на еще одно телешоу, оно помешает мне участвовать в других проектах, которые я хотела и которые мне были небезразличны, — объяснила Ортега свои отказы.

Как видим, Дженна все же не зря приняла решение сыграть главную героиню в Уэнсдей. Роль стала для актрисы настоящим прорывом, чего она не ожидала.

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Источник
Variety
Теги
актриса Уэнсдей
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