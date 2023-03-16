Американская актриса Дженна Ортега призналась, что особо не стремилась получить роль Уэнсдей в нашумевшем сериале, благодаря которому она и стала широко известна. Более того, звезда даже несколько раз отказывалась от главной роли.

По словам Дженны, ей прислали электронное письмо с предложением сняться в сериале, однако она его отвергла. Убедить взять участие в проекте ее смог лишь режиссер и исполнительный продюсер Тим Бертон на личной встрече.

— Я в стольких сериалах за свою жизнь сыграла, что хотела заниматься только кино. Я боялась, что, подписавшись на еще одно телешоу, оно помешает мне участвовать в других проектах, которые я хотела и которые мне были небезразличны, — объяснила Ортега свои отказы.

Как видим, Дженна все же не зря приняла решение сыграть главную героиню в Уэнсдей. Роль стала для актрисы настоящим прорывом, чего она не ожидала.