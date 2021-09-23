Американского актера Джерри Мессинга парализовало после заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас звезда сериала Хулиганы и ботаны не может самостоятельно стоять и ходить.

Джерри рассказал, что в августе 2021 года он заболел Covid-19. Через тяжелое течение болезни актера пришлось госпитализировать и подключить к аппарату ИВЛ.

Недавно Джерри выписали из отделения интенсивной терапии, но не обошлось без последствий. Сейчас Мессинг не может двигать руками и ногами, самостоятельно стоять и ходить.

Актер проходит курс физиотерапии и использует специальный тренажер. Врачи звезды отметили, что для полной реабилитации понадобится некоторое время.

Несмотря на это, Джерри сохраняет позитивный настрой и делает все для того, чтобы выздороветь как можно скорее.

Напомним, что настоящую популярность Мессинг получил благодаря мему Tips Fedora, который разлетелся сетью после публикации фото с шляпой.

Мем направлен на выражение саркастической благодарности или на демонстрацию недружественного приветствия.

В одном из интервью Мессинг признался, что этот снимок был сделан в период, когда он пытался восстановить свою актерскую карьеру.

Кроме сериала Хулиганы и ботаны, Джерри также сыграл в фильме Воссоединение семейки Аддамс и проекте Шоу с Бобом и Дэвидом.

В кино Мессинг не появлялся с 2003 года.