Американского актера Джерри Мессинга парализовало после заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас звезда сериала Хулиганы и ботаны не может самостоятельно стоять и ходить.
Джерри рассказал, что в августе 2021 года он заболел Covid-19. Через тяжелое течение болезни актера пришлось госпитализировать и подключить к аппарату ИВЛ.
Недавно Джерри выписали из отделения интенсивной терапии, но не обошлось без последствий. Сейчас Мессинг не может двигать руками и ногами, самостоятельно стоять и ходить.
Актер проходит курс физиотерапии и использует специальный тренажер. Врачи звезды отметили, что для полной реабилитации понадобится некоторое время.
Несмотря на это, Джерри сохраняет позитивный настрой и делает все для того, чтобы выздороветь как можно скорее.
Напомним, что настоящую популярность Мессинг получил благодаря мему Tips Fedora, который разлетелся сетью после публикации фото с шляпой.
Мем направлен на выражение саркастической благодарности или на демонстрацию недружественного приветствия.
В одном из интервью Мессинг признался, что этот снимок был сделан в период, когда он пытался восстановить свою актерскую карьеру.
Кроме сериала Хулиганы и ботаны, Джерри также сыграл в фильме Воссоединение семейки Аддамс и проекте Шоу с Бобом и Дэвидом.
В кино Мессинг не появлялся с 2003 года.