Всеукраинская ассоциация музыкальных событий (UAME) обратилась к президенту, его офису, Минкульту и другим органам власти с призывом не запрещать украинским деятелям культуры выезд за границу.

В обращении UAME говорится, что культура всегда была двигателем революций и борьбы за свободу, поэтому мы не должны дать возможности предателям уничтожить усилия тысяч культурных деятелей.

Там также просят привлечь предателей к ответственности и сделать такие условия для выезда за границу, чтобы сознательные артисты могли продолжать выполнять свою миссию и помогать Украине.

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– Призываем всех сознательных артистов и работников культурной сферы, которые уже больше года устраивают благотворительные концерты, возвращаются в Украину и уважают законы, не молчать и распространять это обращение и использовать хэштег #культурнийшлях в своих обращениях, – написали в Facebook Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

Напомним, на днях разгорелся скандал относительно выезда артистов за границу. Все из-за стендап-комика Андрея Щегеля и режиссера Тараса Голубкова, которые воспользовались своими возможностями и выехали из нашей страны.

Так, Щегель заявил, что сбежал из Украины. Юморист сделал ряд провокационных заявлений по поводу войны в нашей стране. Более того, он сказал, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

Голубков же тоже выехал из Украины, но под предлогом снимать документальный фильм о войне. Как оказалось, сейчас снимает он не киноленту, а клипы для артистов страны-агрессора.