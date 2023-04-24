Звезда Друзей Мэттью Перри пообещал убрать негативные высказывания о Киану Ривзе из будущих изданий его мемуаров Друзья, любовники и большая ужасная вещь.

— Я сказал глупость. Это было подло. Я упомянул его имя, потому что живу на той же улице, и уже публично извинился перед ним. В любых будущих версиях книги его имя больше не будет фигурировать, — заявил Мэттью на книжном фестивале Лос-Анджелес Таймс.

Актер добавил, что лично перед Киану еще не извинялся, но если встретит на улице, то обязательно это сделает.

Перри уже сожалел о своих словах еще в октябре — тогда он заявил, что является большим поклонником звезды Матрицы и Джона Уика, и выбрал случайное имя. Он также добавил, что должен был использовать свое имя, когда пытался отдать дань уважения умершим актерам.

Скандал с Мэттью Перри и Киану Ривзом разгорелся еще в конце октября. Тогда звезда Друзей в своих мемуарах написал: Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас? Примечательно, что Ривер был общим другом как Перри, так и Ривза.