Владимир Дантес выпустил обновленную песню Девочка Оля на украинском — теперь работа называется просто Оля. Артист объяснил, почему перевел всем знакомый хит.

— Девочка Оля много раз спасала меня и, думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. Она не должна исчезнуть — я хочу подарить ей новое звучание на украинском, ведь она мне дала несколько раз шанс, — поделился мыслями Владимир.

Автор слов — фольклористка и музыкантка Ярина Сизык. Дантес ее отдельно поблагодарил за художественный перевод и звучание с отсылками к Лесе Украинке.

Пользователи сети оценили работу Владимира:

Все Оли благодарят за эту замечательную песню! А на украинском это огонь.

Песня юности! Спасибо за невероятный перевод, это кайф.

Офигенно! Лирика на украинском звучит содержательнее. Спасибо, всегда любила эту песню, а сейчас еще больше.

Невероятно красивый вокал! Нежно прижимает и одновременно рвет сердце.

Ранее Дантес раскрыл историю записи песни Девочка Оля. Как оказалось, в момент создания певцу было очень плохо, и после записи его забрали в больницу.