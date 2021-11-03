На концерте, который посвящен всемирно известной группе ABBA, погибло два человека. Еще один пострадавший травмирован.

Выступление было запланировано в городе Уппсала (Швеция).

Так, один из зрителей, мужчина лет 80-ти, упал с седьмого этажа концертного зала в толпу. Он приземлился на двух других зрителей — мужчину и женщину. Об этом сообщила местная полиция.

Женщина получила травмы, не опасные для жизни, однако двое мужчин скончались. Один на месте, другой — в больнице.

Трагический инцидент произошел во вторник, 2 ноября, примерно за 30 минут до того, как должен был начаться концерт, посвященный группе ABBA. Всего на мероприятие собралось около тысячи человек.

Имена пострадавших пока неизвестны. Полиция расследует, что именно произошло и почему человек упал.

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В октябре стало известно, что группа ABBA планирует выпустить новый альбом, который получит название Voyage. Его выход запланирован на 5 ноября 2021 года, он будет состоять из 10 треков.

После первого альбома за 40 лет группа больше не будет записывать новые треки и уйдет на пенсию. Участник ABBA, композитор Бенни Андерсон отметил, что рано или поздно это должно было произойти.

Однако музыкальный коллектив анонсировал виртуальный тур, который начнется 27 мая 2022 года в Лондоне. Он пройдет на специально построенной арене в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.