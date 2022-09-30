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Музыка

Новое дыхание русских треков: Тина Кароль презентовала англоязычный альбом

30 сентября 2022, 14:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Новое дыхание русских треков: Тина Кароль презентовала англоязычный альбом

Певица Тина Кароль презентовала англоязычный альбом Scandal. В него вошло девять треков артистки из предыдущих пластинок.

Так, артистка решила дать второе дыхание своим русскоязычным песням. Она перевела их не на украинский язык, а на английский.

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Среди известных уже популярная песня Скандал, Хороший парень, Красиво, Двойной рай и Вільні. Нескорені, которая стала первым синглом исполнительницы с начала полномасштабной войны.

Стоит отметить, что переводом хита Скандал занимался поэт и композитор Аркадий Александров. До 24 февраля он сотрудничал с российскими артистами, такими как Дима Билан, Валерия, Zivert, Анна Седокова и другие.

Какая позиция у мужчины сейчас — неизвестно. Его профиль в Instagram закрыт от посторонних людей. Стоит отметить, что поклонники Тины Кароль негодуют по поводу выбора саунд-продюсера в комментариях, однако многие уверены, певица не стала бы с ним сотрудничать, если бы он поддерживал кровавый режим Путина.

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Музичний альбом прем’єра Тина Кароль
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