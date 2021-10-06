Стриминговый сервис Netflix презентовал южнокорейский сериал Игра в кальмара 17 сентября. Проект изначально прошел незамеченным. Однако спустя три недели о нем не говорит только ленивый. Сериал уже успел стать самым просматриваемым релизом Netflix в 90 странах. Еще немного, и он обойдет знаменитых Бриджертонов.

Факты ICTV также решили разобраться, почему весь мир фанатеет от сериала Игра в кальмара.

Сюжет

Сериал начинается с довольно обычной завязки — главный герой Сон Ки Хун погряз в долгах, и чтобы вернуть бандитам крупную сумму, он соглашается на предложение незнакомца сыграть в унизительную, но прибыльную игру.

Сон Ки Хун оказывается в компании 456 таких же неудачников, которые хотят сорвать куш. Однако проигрыш для каждого из них означает смерть.

И тут зритель уже попадает в настоящую утопию.

Испытания в этой игре нельзя сравнивать с тем, что мы видели, скажем, в Голодных играх. Некоторые задания проверяют силу участников, некоторые — их смекалку, а в некоторых приходится надеяться только на удачу. Иногда героям приходится соревноваться в командах, а иногда отстаивать только себя.

Крайне важный момент — это выбор, которых приходится делаться героям. У зрителей же есть возможность подумать: А как бы я поступил в этот момент? Спасал бы свою шкуру или пришел бы на помощь ближнему? Такой нерв позволяет держать внимание людей у экрана.

Неоднозначные персонажи

Кроме главного героя Сон Ки Хуна, в сериале много других персонажей. Творцы их личности хорошо раскрыли, поэтому каждый сможет найти там и своего героя, и антагониста.

Там есть давний друг главного героя Чхо Сан Воо, играющий под номером 218. Он учился в престижном университете, и все окружающие считают его гордостью бедного района. Вот только он тоже оказался неудачником и стыдится об этом рассказать. Также есть перебежчица из Северной Кореи под номером 67. Она хочет заработать денег, чтобы перевезти семью. Под цифрой 1 и вовсе играет старик с опухолью мозга. Он просто решил, что не хочет умирать просто так.

Стиль сериала

Съемка в сериале выглядит стильно, хоть и задумка достаточно простая. Жизнь героев до игры показывают мрачной, в серых тонах. А вот когда они попадают в Игру в кальмара, то все становится ярким, броским. Даже костюмы надзирателей ярко-розового цвета, хоть они и похожи на более жестокую версию миньонов.

Все комнаты, в которых идут соревнования, напоминают кукольный домик. Однако там пребывают обреченные люди, а проигравшему стреляют в голову.

На таких контрастах построен весь сериал, и даже его музыкальное сопровождение. Саундтреком звучат расслабляющие вальсы или детские мелодии, хотя на экране могут показывать более, чем жестокие сцены. В целом, проект необычный и хорошо снят, поэтому он сразу отвоевал свою долю зрительского внимания. Однако, стоит отметить, что его лучше смотреть более осознанно. Тем, кто ищет сериал для легкого просмотра на выходных, он вряд ли подойдет.

В сериале не обошлось без казусов. Так, в одном из кадров “засветили” настоящий мобильный номер. В итоге мужчина, которому он принадлежит, теперь получает тысячи звонков и сообщений. По началу он подумал, что это обычный спам, но потом люди, которые ему звонили, объяснили, в чем дело.

Теперь 40-летний мужчина не может даже спать нормально из-за спама.

Компания Netflix предложила мужчине заменить номер, но тот оказался, так как пользуется им 10 лет. В итоге Netflix пришлось отредактировать сцену, где показали номер. Однако мы все отлично знаем: что попало в интернет, остается там навсегда.