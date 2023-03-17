Актер Бен Аффлек рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время съемок в фильме Лига справедливости в 2016 году. Так, артист был очень несчастен и слишком много пил.

Бен заявил, что участие в создании картины оставила у него во рту чудовищный привкус — из-за этого он отказался от съемок собственного фильма о Бэтмене.

— Фильм заставил меня сказать, что я ухожу, и больше никогда не хочу заниматься этим. Это был самый худший опыт в бизнесе за всю карьеру. Он полон всяких отвратительных событий — это разбило мне сердце, — заявил Аффлек.

Производство картины давалось сложно — после смерти дочери Зака Снайдера фильм попал в руки режиссера Джосса Уидона. Из-за этого сценарий переписывался, а сцены переснимали.

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— Я начал слишком много пить. Когда я вернулся в отель в Лондоне, я решил — алкоголь, или же выпрыгнуть из окна. Это не та жизнь, которую я хотел. Моих детей там не было, и я несчастен, — добавил артист.

У Аффлека были проблемы с алкоголем долгое время — это прекратилось в 2018 году, когда его бывшая жена заставила актера пройти курс лечения от зависимости.

Впрочем, теперь со своей новой женой у них есть много общего. Аффлек и Лопес сделали парные тату. Певица развеяла слухи, что в их отношениях не так все гладко и идет к разводу. На теле у Лопес слева под сердцем — знак бесконечности, который пронизан стрелой.