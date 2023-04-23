Під час участі в Шоу Дрю Беррімор Бен Аффлек розповів, що в ньому хотіла б змінити його дружина Дженніфер Лопес.

– Можливо, вона хотіла б прищепити мені стислість у манері говорити. Не знаю, чи помітила ти, але я говорю і говорю, і роблю це по колу, – зізнався Бен.

Щоправда, такої розмови між зірковою парою не було за час стосунків.

– Вона ніколи не говорила мені цього, але це моє припущення, – додав він.

Раніше стало відомо, що Аффлек багато пив і хотів вистрибнути з вікна через знімання фільму Ліга справедливості 2016 року. У зірки довгий час були проблеми зі спиртними напоями, і він навіть пройшов курс лікування.

Що стосується спільного життя з Дженніфер, то пара дуже задоволена рішенням зійтися. Наприкінці зими Аффлек і Лопес зробили парне тату. У співачки воно розташоване під грудьми – намальований знак нескінченності та стріла.