Голливудский актер Брэд Питт заявил, что хотел бы снова быть в отношениях, но процесс свиданий ему не нравится. 57-летняя кинозвезда хочет найти того особенного человека, с которым можно завязать длительные отношения, но ненавидит процесс встречаний.

По данным US Weekly, Брэд Питт не может даже выйти на дружеский кофе, чтобы об этом позже не сплетничали.

Сейчас актер сосредоточен на своей семье, благотворительности и работе — это его главные приоритеты.

Ранее ходили слухи, что звезда Голливуда встречается с американской актрисой Алией Шокат, но этому никогда не было подтверждений.

Бывшую жену Питта Анджелину Джоли ранее неоднократно замечали в компании успешного музыканта The Weeknd. Впервые пару заметили в Лос-Анджелесе, когда они покидали заведение. Тогда очевидцы сказали, что встреча не была похожа на романтическую, а несла более деловой характер. В одном из интервью женщина решила не комментировать вопрос об отношениях с музыкантом.

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Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма Мистер и миссис Смит в 2005 году — до этого актер был женат на Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год. Уже в сентябре 2014 года Джоли и Питт связали себя узами брака, а в 2016 году Анджелина подала на развод, который был завершен в 2019 году. По сей день ведутся судебные разбирательства касательно опеки над детьми — всего у них их шестеро.

Шансы на восстановление легендарной пары очень малы — актриса свела татуировку, которая была посвящена Питту. На работе были изображены координаты Охломы, где родился Питт, однако их уже фактически не видно.