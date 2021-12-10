Голлівудський актор Бред Пітт заявив, що хотів би знову бути у стосунках, але процес побачень йому не подобається. 57-річна кінозірка хоче знайти ту особливу людину, з якою можна зав’язати тривалі стосунки, але ненавидить процес зустрічань.

За даними US Weekly, Бред Пітт не може навіть вийти на дружню каву, щоб про це пізніше не пліткували. Зараз актор зосереджений на своїй сім’ї, благодійності та роботі – це його головні пріоритети.

Раніше ходили чутки, що зірка Голлівуду зустрічається з американською акторкою Алією Шокат, але цьому ніколи не було підтвердження.

Колишню дружину Пітта Анджеліну Джолі раніше неодноразово помічали у компанії успішного музиканта The Weeknd. Вперше пару помітили у Лос-Анджелесі, коли вони залишали заклад. Тоді очевидці сказали, що зустріч була не схожа на романтичну, а несла більш діловий характер. В одному з інтерв’ю жінка вирішила не коментувати питання стосунків із музикантом.

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Бред і Анджеліна познайомилися на зніманнях фільму Містер і місіс Сміт у 2005 році — до цього актор був одружений із Дженніфер Еністон з 2000 по 2005 рік. Вже у вересні 2014 року Джолі та Пітт пов’язали себе шлюбом, а у 2016 році Анджеліна подала на розлучення, яке було завершене у 2019 році. Нині ведуться судові розгляди щодо опіки над дітьми — всього у них їх шестеро.

Шанси на відновлення легендарної пари дуже малі — акторка звела татуювання, яке було присвячене Пітту. На роботі було зображено координати Охломи, де народився Пітт, проте їх уже фактично не видно.