Американская актриса Анджелина Джоли с улыбкой ответила на вопрос о певце The Weeknd, с которым ей приписывают роман.

Во время одного из интервью, которое касалось фильма Вечные где играет актриса, прозвучал вопрос о ее возможных отношениях с 31-летним музыкантом.

Так, ведущий перекрутил вопрос касающийся мнения детей 46-летней актрисы о фильме.

— Ваши дети уже в том возрасте, когда у них есть свое мнение. Хотелось бы знать, они больше взволнованы тем, что вы снялись в этом фильме или тем, что вы дружите с The Weeknd? — спросил он.

Джоли хладнокровно улыбнулась и дала неоднозначный ответ.

— Они очень взволнованы этим фильмом, именно фильмом, если вы об этом спрашиваете, — сказала актриса.

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Напомним, ранее Анджелину Джоли неоднократно замечали в компании The Weeknd. Впервые пару заметили в Лос-Анджелесе, когда они покидали заведение. Тогда очевидцы сказали, что встреча н была похожа на романтическую, а несла более деловой характер.

Со временем их снова увидели вместе во время ужина в Санта-Монике. В ресторан они приехали по отдельность, а вот уехали вместе. Связывают ли пару какие-то романтические отношения, поклонникам остается только гадать.

Кроме того, актрису также видели в компании первого мужа Джонни Миллера.